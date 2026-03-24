24 марта 2026 в 05:11

Странный спортивный термин может войти в словарь русского языка

Слово «хоббихорсинг» может быть включено в один из словарей русского языка, сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения России, заведующая кафедрой русского языка РГПУ имени А. И. Герцена Наталия Козловская. По ее словам, это вполне вероятно, если этот вид спорта будет становиться популярнее.

Слово «хоббихорсинг» может войти в словарь в том случае, если этот забавный спорт будет становиться популярнее и если представители Федерации хоббихорсинга (а она официально зарегистрирована в России) обратятся к составителям с соответствующим запросом, — сказала Козловская.

До этого итогом ежегодной акции «Слово года» по версии портала «Грамота.ру» стала победа слова «зумер». Второе и третье места заняли «выгорание» и «ред-флаг» соответственно. Победителя определили 469 филологов из 23 научных организаций по всей России в ходе рейтингового голосования. Слово «зумер» получило поддержку 42% экспертов. За лидером с небольшим отрывом следовали «выгорание» (38%), «ред-флаг» (37%) и «промпт» (36%).

Ранее сообщалось, что Оксфордский словарь выбрал «рейджбейт» (rage bait) словом 2025 года. Объясняется, что этим словом обозначается намеренно провокационный онлайн-контент, с помощью которого автор пытается набрать популярность.

