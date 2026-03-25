Премьер Японии назвала события вокруг Ирана войной, но тут же исправилась Такаити после слов о войне назвала события в Иране боевыми действиями

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ходе парламентских слушаний сначала назвала происходящее вокруг Ирана войной, но позже заменила это определение на «боевые действия». К уточнению ее побудил вопрос одного из депутатов, которая обратила внимание, что от правовой квалификации зависят дальнейшие действия правительства.

Что касается слова «война», которое я использовала ранее, позвольте заменить его на «боевые действия». <…> Для окончательной правовой оценки необходимо учитывать не только позицию США, но и различные мнения экспертов и международного сообщества. Позиции разных стран различаются, — отметила Такаити.

Премьер обратила внимание, что международно-правовую оценку конфликту в Иране пока дать затруднительно. По ее мнению, многие государства не решаются выносить окончательных суждений, так как это идет вразрез с их национальными интересами.

Ранее сообщалось, что Германия и Япония готовятся подписать соглашение, которое значительно упростит логистику и снабжение вооруженных сил обеих стран во время совместных учений. Договоренность была достигнута в ходе переговоров министров обороны Бориса Писториуса и Синдзиро Коидзуми на базе ВМС Йокосука.