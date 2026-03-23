23 марта 2026 в 08:19

Германия заключила военную сделку с бывшим союзником по нацистскому блоку

Германия и Япония готовят соглашение о взаимном снабжении вооруженных сил

Борис Писториус и Синдзиро Коидзуми на базе ВМС Йокосука Борис Писториус и Синдзиро Коидзуми на базе ВМС Йокосука Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press
Германия и Япония готовятся подписать соглашение, которое значительно упростит логистику и снабжение вооруженных сил обеих стран во время совместных учений, сообщает газета Nikkei. Договоренность была достигнута в ходе переговоров министров обороны Бориса Писториуса и Синдзиро Коидзуми на базе ВМС Йокосука.

Новый документ позволит военным оперативно обмениваться боеприпасами, топливом, продовольствием, а также транспортными и медицинскими услугами. Помимо учебных маневров, соглашение должно облегчить взаимодействие подразделений ФРГ и Японии при проведении международных миротворческих операций. Конкретные детали и пункты документа стороны планируют доработать в ходе следующих этапов межведомственных консультаций.

Подобные договоры Япония уже заключила с США, Великобританией, Францией и Италией, укрепляя свои связи с ключевыми игроками НАТО. В последнее время Токио заметно активизировал военное сотрудничество с Альянсом, открыв независимое представительство при его штаб-квартире в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что президент США Трамп сравнил военную операцию в Иране с внезапной атакой на Перл-Харбор. Этим он вызвал тревожную реакцию у премьер-министра Японии Санаэ Такаити во время переговоров.

ФСБ предотвратила покушение на донецкого чиновника
«Витают в воздухе»: Мирошник предрек провокации Киева против Венгрии
Лиза Моряк и Сарик Андреасян станут многодетными родителями
Россия может запустить прямые рейсы в одну из стран Южной Америки
Пугающая находка на остановке обернулась приездом группы ОМОН «Сибирь»
Украинские дроны ударили по авто с волонтерами под Запорожьем
Маск анонсировал запуск крупного ИИ-проекта «Терафаб»
США пытались убедить Киев вывести войска из Донбасса
Татьяну Буланову госпитализировали после концерта
Над Тегераном образовалось токсичное облако
В европейской столице подожгли машины еврейской службы скорой помощи
Ушла из жизни звезда сериала «Сверхъестественное»
Хирург раскрыла, можно ли делать липосакцию сразу нескольких зон
В Европе раскрыли четыре возможных сценария для Трампа на Ближнем Востоке
Врачебная ошибка при родах убила младенца
В центре Москвы пресекли работу кол-центра телефонных мошенников
Экспедиция Конюхова оставила в Антарктиде один памятный знак
Что известно о полчищах БПЛА, атаковавших Ленинградскую область
«В конце очереди»: Дмитриев указал на промах ЕС в энергетическом вопросе
В студии известного рок-музыканта нашли огромный склад наркотиков
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России
