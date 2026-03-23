Германия заключила военную сделку с бывшим союзником по нацистскому блоку Германия и Япония готовят соглашение о взаимном снабжении вооруженных сил

Германия и Япония готовятся подписать соглашение, которое значительно упростит логистику и снабжение вооруженных сил обеих стран во время совместных учений, сообщает газета Nikkei. Договоренность была достигнута в ходе переговоров министров обороны Бориса Писториуса и Синдзиро Коидзуми на базе ВМС Йокосука.

Новый документ позволит военным оперативно обмениваться боеприпасами, топливом, продовольствием, а также транспортными и медицинскими услугами. Помимо учебных маневров, соглашение должно облегчить взаимодействие подразделений ФРГ и Японии при проведении международных миротворческих операций. Конкретные детали и пункты документа стороны планируют доработать в ходе следующих этапов межведомственных консультаций.

Подобные договоры Япония уже заключила с США, Великобританией, Францией и Италией, укрепляя свои связи с ключевыми игроками НАТО. В последнее время Токио заметно активизировал военное сотрудничество с Альянсом, открыв независимое представительство при его штаб-квартире в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что президент США Трамп сравнил военную операцию в Иране с внезапной атакой на Перл-Харбор. Этим он вызвал тревожную реакцию у премьер-министра Японии Санаэ Такаити во время переговоров.