Многокилометровый затор образовался на Крымском мосту Более тысячи автомобилей стоят в пробке у Крымского моста

Не менее 1115 автомобилей находятся в очереди перед Крымским мостом, сообщил Telegram-канал, отслеживающий ситуацию на подъездах к переправе. Большинство машин стоят в пробке со стороны Керчи.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 405 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди со стороны Керчи — 710 транспортных средств, время ожидания около трех часов, — сказано в сообщении.

По данным сервиса «Яндекс Карты», пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани составляет 4,7 км, со стороны Керчи — 8,3 км, участки окрасились в бордовый цвет. Водителям советуют заранее планировать свою поездку.

Тем временем стало известно, что лоукостер «Победа» открыл продажу авиабилетов на первый рейс Москва — Краснодар после возобновления работы краснодарского аэропорта. Стоимость билетов начинается от 9999 рублей. Первый регулярный рейс состоится 19 сентября. Вылет из Внуково запланирован на 13:25 по московскому времени, прибытие в Краснодар — в 17:25. Время в пути составит четыре часа.