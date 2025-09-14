Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 14:18

Житель Челябинской области пришел на выборы в костюме вирусной игрушки

Житель Челябинской области отдал свой голос на выборах в костюме лабубу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Чесменском районе Челябинской области один из жителей пришел на выборы в костюме популярной в Сети куклы лабубу, сообщает в пресс-служба Избирательной комиссии Челябинской области. Однако ему все же пришлось ненадолго приподнять маску — чтобы сотрудники участка могли подтвердить его личность.

На несколько секунд он приподнял маску, чтобы члены комиссии могли сверить его личность с паспортом. После чего с невозмутимостью опустил бюллетень в ящик для голосования. Процедура соблюдена — голос учтен, — отметили в комиссии.

Ранее жительница Новгородской области пришла на досрочные выборы губернатора в деревне Соболево в костюме Бабы-яги. Участок для голосования был оборудован в беседке на улице.

Отмечается, что в различных регионах России подходит к концу голосование на выборах разных уровней. Первые результаты начнут появляться после 20:00 по местному времени, когда избирательные участки закроются. Голосование стартовало 12 сентября в 44 регионах, где было решено проводить его в течение трех дней. Затем постепенно присоединились другие субъекты.

выборы
Челябинская область
Костюмы
игрушки
