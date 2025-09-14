В посольстве ФРГ ответили на ужесточение выдачи виз россиянам Посольство Германии: выдачу виз россиянам ужесточили еще в 2022 году

Немецкие власти выдают гражданам России визы в соответствии с ограничениями, которые были введены еще в 2022 году, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства Германии в Москве. Так в диппредставительстве прокомментировали сообщения об ужесточении выдачи виз для россиян.

Речь идет об ограничениях 2022 года, — сообщили агентству.

Ранее сообщалось, что Германия ужесточила критерии выдачи национальных и шенгенских виз для российских граждан. В посольстве ФРГ в Москве заявили, что новые правила начали действовать из-за повышенных рисков для безопасности Евросоюза. Там также отметили, что гражданам России без убедительных причин для поездки предстоит более тщательная процедура рассмотрения заявлений.

До этого испанское генконсульство в Москве приостановило выдачу виз россиянам. Сообщается, что решение обусловлено техническими причинами. Кроме того, сообщалось, что Евросоюз разрабатывает очередной пакет санкций против Москвы. Среди мер обсуждается ограничение выдачи туристических виз гражданам России и новые правила для дипломатов.