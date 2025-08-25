Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 10:54

Экономист назвал комфортную ключевую ставку ЦБ

Экономист Свириденко: комфортной для бизнеса в РФ будет ключевая ставка ниже 15%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ключевая ставка ниже 15% будет комфортной для бизнеса, заявил исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Свириденко в эфире радио «Комсомольская правда». Таким образом он оценил слова первого заместителя председателя правления «Сбера» Александра Ведяхина, ранее назвавшего эту цифру.

Чем ниже, тем комфортнее — это никто никогда не будет оспаривать. И вопрос лишь в том, какой уровень. Вот Александр Ведяхин говорит, что ниже 15%. Это будет лучше, чем те 18%, которые есть, а кредиты же они дороже стоят, — заявил Свириденко.

Ранее директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган сообщил, что регулятор сохраняет возможность дальнейшего снижения ключевой ставки в 2025 году при условии развития событий в соответствии с базовым прогнозом. Он подчеркнул, что решение о смягчении монетарной политики не является предрешенным и будет приниматься с особой осторожностью.

