Россиянам объяснили, можно ли размещать фотографии на могилах Депутат Иванов: фотография на могиле должна размещаться ниже изображения креста

Фотографию умершего человека на могильном памятнике следует размещать ниже изображения креста, чтобы зрительно подчеркнуть главенство вечного над земным, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, РПЦ не имеет строгих канонических запретов, касающихся портретов на местах захоронения.

РПЦ не имеет строгих канонических запретов, которые прямо запрещали бы размещение фотографий на могилах. Если родственники все же желают разместить портрет, важно сделать это благочестиво. Предпочтительнее, чтобы фотография располагалась ниже изображения креста, который должен занимать главенствующее место на памятнике. Таким образом, мы визуально расставляем приоритеты: вечное и небесное выше временного и земного, — пояснил Иванов.

Депутат отметил, что традиция размещать фотографии на надгробиях не была изначально свойственна христианской культуре и получила массовое распространение в советский период. Он также указал на первостепенное значение молитвы во время посещения кладбища.

Обычай размещать фотографии на надгробиях не имеет глубоких корней в христианской культуре и приобрел массовый характер в советское время, когда вера подвергалась гонениям. Изначально же на могиле православного христианина устанавливается крест — символ надежды на воскресение. Церковь с пониманием относится к человеческим чувствам. Необходимо помнить главное предназначение места упокоения — это пространство для молитвы об упокоении души усопшего. Фотография на могиле не должна перебивать эту молитвенную настроенность, побуждая лишь к воспоминаниям, а не к общению с Богом, — заключил Иванов.

Ранее председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что ношение нательного креста символизирует принятие защиты Бога и победу над смертью. Он также подчеркнул важность присутствия имени Иисуса Христа на кресте.