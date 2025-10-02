В Грузии перечислили две версии о вывезенной с Украины взрывчатке

В Грузии перечислили две версии о вывезенной с Украины взрывчатке Мдинарадзе: гексоген с Украины мог попасть в Грузию для транзита в Россию

В ходе следствия по делу о вывезенной с Украины в Грузию взрывчатки сформировалось две версии, сообщил в интервью телеканалу «Имеди» глава Службы государственной безопасности Грузии Мамука Мдинарадзе. Первая, и по его мнению, наиболее правдоподобная, взрывчатое вещество должно было остаться в кавказской республике.

Вторая версия, что она должна была переправиться в РФ. Эту версию подтверждает водитель. В любом случае, мы можем сказать, что в обоих случаях угроза была довольно большая, — заявил Мдинарадзе.

Ранее сообщалось, что двух украинцев задержали за незаконный ввоз в Грузию взрывчатых веществ через Турцию 11 сентября. При досмотре автомобиля правоохранители обнаружили 2,4 килограмма гексогена — вещества, чья мощность значительно превышает разрушительную силу тротила.

Позже венгерский портал Origo допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может не пережить скандал с попыткой СБУ провезти в Грузию взрывчатку. Ситуация грозит серьезными политическими последствиями для Киева. По данным грузинских властей, конечным пунктом назначения была не Россия, а Тбилиси, что указывает на связь с возможной попыткой государственного переворота в республике.