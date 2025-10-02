Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 04:50

Россиянам объяснили, как регулировать температуру отопления в квартире

Депутат Кошелев призвал ввести системы регулирования температуры в каждый дом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Установка индивидуальных систем регулирования температуры в квартирах позволяет жителям самостоятельно контролировать уровень отопления и оплачивать только фактически потребленное тепло, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, такая система включает терморегуляторы на батареях, умные термостаты и устройства погодного регулирования, пишет РИА Новости.

Депутат отметил, что централизованное отопление имеет ограничения, связанные с массовым характером услуг. Решения о включении и отключении отопления принимаются централизованно, что часто приводит к дискомфорту в межсезонье, когда в квартирах бывает либо слишком холодно, либо жарко.

Именно поэтому мы стремимся к тому, чтобы в каждой квартире была индивидуальная система, регулирующая температуру батарей, и счетчик, фиксирующий объем потребления, — сказал Кошелев.

Индивидуальное регулирование температуры позволяет создать комфортный микроклимат и экономить ресурсы. Россияне оплачивают только услуги по факту потребления через установленные счетчики.

Кошелев подчеркнул, что сегодня лишь 30–58% многоквартирных домов оборудованы приборами учета различных коммунальных ресурсов. Это свидетельствует о необходимости ускорения процесса оснащения домов современными системами учета и регулирования.

Ранее сообщалось, что пустующие жилые помещения можно передавать в собственность муниципалитетов. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский вместе с группой сенаторов внесли в ГД законопроект о признании квартиры пустующей, если владелец перестает ее содержать.

отопление
системы
Госдума
предложения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшая Дурова продала свою квартиру в Петербурге
Хирург раскрыл, в каких частях курицы обитают неубиваемые паразиты
В американском аэропорту столкнулись два самолета
Следствие отказалось приостановить дело экс-судьи Печурина, ушедшего на СВО
Бои за Новогригоровку, ракетный «обед» у ВСУ: новости СВО к утру 2 октября
Губернатор раскрыл урон, нанесенный Воронежской области при атаке 38 БПЛА
Адвокат россиянина Постового раскрыл, что власти США намерены с ним сделать
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 октября
Преследование Гуфа по делу о грабеже в подмосковной сауне прекращено
Карлсон жестко прошелся по американским наемникам в ВСУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 2 октября: инфографика
Закону о беспилотном движении в России дадут импульс до конца этого года
Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
В Приморье арестован убивший и расчленивший амурского тигра браконьер
Взрывы на фоне сирены прогремели на Украине
Рубио осудил «ослов» за подрыв позиций США на мировой арене
Стало известно, о чем ВСУ заставляют молчать журналистов
Губернатор привел детали отражения атаки БПЛА в российском регионе
Кабартма — вкуснейшие пончики по-татарски! Быстрый рецепт
Названы типы замков, которые лучше всего защитят квартиру от взломщиков
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Момент убийства начальницы банка в Москве попал на видео
Москва

Момент убийства начальницы банка в Москве попал на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.