Россиянам объяснили, как регулировать температуру отопления в квартире Депутат Кошелев призвал ввести системы регулирования температуры в каждый дом

Установка индивидуальных систем регулирования температуры в квартирах позволяет жителям самостоятельно контролировать уровень отопления и оплачивать только фактически потребленное тепло, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, такая система включает терморегуляторы на батареях, умные термостаты и устройства погодного регулирования, пишет РИА Новости.

Депутат отметил, что централизованное отопление имеет ограничения, связанные с массовым характером услуг. Решения о включении и отключении отопления принимаются централизованно, что часто приводит к дискомфорту в межсезонье, когда в квартирах бывает либо слишком холодно, либо жарко.

Именно поэтому мы стремимся к тому, чтобы в каждой квартире была индивидуальная система, регулирующая температуру батарей, и счетчик, фиксирующий объем потребления, — сказал Кошелев.

Индивидуальное регулирование температуры позволяет создать комфортный микроклимат и экономить ресурсы. Россияне оплачивают только услуги по факту потребления через установленные счетчики.

Кошелев подчеркнул, что сегодня лишь 30–58% многоквартирных домов оборудованы приборами учета различных коммунальных ресурсов. Это свидетельствует о необходимости ускорения процесса оснащения домов современными системами учета и регулирования.

Ранее сообщалось, что пустующие жилые помещения можно передавать в собственность муниципалитетов. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский вместе с группой сенаторов внесли в ГД законопроект о признании квартиры пустующей, если владелец перестает ее содержать.