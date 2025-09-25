Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 14:43

Набиуллина озвучила главный вызов для Центробанка

Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Борьба с инфляцией стала вызовом для Центробанка, поскольку в этом вопросе важно «не уйти на штрафной круг», считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Соответствующее заявление она сделала на XXII Международном банковском форуме, ее слова приводит РБК. По словам главы регулятора, основной эффект носит краткосрочный характер и не должен трактоваться как устойчивое изменение траектории инфляции.

Что называется, не промахнуться и не уйти на штрафной круг, если продолжать спортивные аналогии, — высказалась Набиуллина.

Она отметила, что развитие рынков капитала также было вызовом для ЦБ и правительства России. Важно было дать бизнесу дополнительные стимулы для финансирования инвестиционных проектов и повышения производительности труда.

Набиуллина также считает, что российская экономика впервые проходит полноценный экономический цикл, выходя из перегрева, а все предыдущие эпизоды, по словам главы ЦБ, были «внешними шоками».

Ранее глава Центробанка указала на риски быстрого снижения ключевой ставки. Набиуллина предупредила, что это может ускорить инфляцию. Поэтому в ЦБЦ будут принимать дальнейшие решения по этому показателю, «выверяя каждый шаг».

