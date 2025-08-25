Появились кадры задержания более 100 мигрантов под Петербургом В Ленобласти во время масштабного рейда на стройках задержали 130 мигрантов

В Сети появились кадры задержания 130 мигрантов на стройке в поселке Новоселье в Ленинградской области. На кадрах, опубликованных пресс-службой ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и региону, видно, как приезжие идут строем к полицейской машине. По словам правоохранителей, в ближайшее время будет решен вопрос об их выдворении из страны.

Полицейской проверке подверглись около 400 строителей-иностранцев, у 130 из которых были выявлены нарушения миграционного режима, — сказано в сообщении ведомства.

В сентябре 2024 года в ходе рейда по рынкам Красноярска было выявлено 520 нелегальных мигрантов. Он прошел в рамках уголовного дела об организации незаконной миграции в Центральном и Советском районах города. Преступная группировка организовала на территории тепличного комплекса в Березовском районе незаконное пребывание граждан Узбекистана. Там же они и работали.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил постановление, запрещающее иностранцам работать в сфере доставки. Ограничения начнут действовать после трехмесячного переходного периода. Документ вносит поправки в постановление от 28 июля 2025 года, расширяя список сфер, закрытых для трудовой деятельности иностранных граждан.