02 декабря 2025 в 14:18

Дрозденко рассказал о ситуации в Ленобласти после атаки БПЛА

Оперативные службы работают на местах падения обломков после атаки беспилотников в Лужском районе Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Нападение украинских БПЛА произошло в утреннее время.

По результатам утренней атаки БПЛА на месте падения обломков в Лужском районе работают оперативные службы, — написал глава Ленобласти.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что объекты топливно-энергетического комплекса загорелись в Ливенском районе в результате атаки беспилотников. По его данным, в результате этого инцидента жертв и пострадавших нет.

Кроме того, Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что целью украинского удара по Чечне мог стать учебный центр безопасности. Он отметил, что атаковавшие беспилотники Вооруженных сил Украины были ликвидированы средствами противовоздушной обороны.

Также оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что падение обломков беспилотников в поселке городского типа Ильский привело к повреждению трех частных домов и вышки сотовой связи. Инцидент не повлек за собой человеческих жертв, на месте события уже работают аварийные и спасательные службы.

