02 декабря 2025 в 12:34

Названа вероятная цель атаки ВСУ на Чечню

Генерал Липовой: целью атаки ВСУ на Чечню мог стать учебный центр безопасности

Дрон ВСУ Дрон ВСУ Фото: Социальные сети
Целью атаки Вооруженных сил Украины на Чечню мог стать учебный центр безопасности, предположил в беседе с NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, беспилотники украинской армии были уничтожены благодаря успешной работе систем противовоздушной обороны.

То, что летевшие на Чечню дроны были уничтожены, говорит о серьезной охране системы ПВО, которая действует в республике. Она расположена возле стратегических объектов, одним из которых является центр безопасности, а точнее академия безопасности. Судя по всему, укронацисты знают, что это крупный учебный центр. Думаю, дроны ВСУ летели туда для того, чтобы нанести удар по нему, но благодаря профессиональным действиям охраны системы ПВО они были ликвидированы. Я думаю, что у украинской армии теперь надолго отпадет желание повторно проверять эту систему, — пояснил Липовой.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО за ночь сбили 45 украинских БПЛА над регионами России. Четыре из них были ликвидированы над Чечней. Еще два дрона сбили над Ростовской областью, по одному — над территорией Орловской, Липецкой, Тверской областей.

БПЛА
ВСУ
Чечня
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
