Флеболог перечислил основные причины развития варикоза

Генетика остается самым главным фактором риска развития варикоза, заявил KP.RU флеболог Евгений Летуновский. Женщины, действительно, чаще страдают от этого заболевания из-за гормональных особенностей и беременности. Среди других факторов риска — высокий индекс массы тела и ожирение.

Варикоз может стать настоящей быстрой пулей, которая действительно может убить человека. Ведь расширенные вены — это не просто эстетика, а признак нарушения работы венозной системы. А значит повышенный риск образования тромбов (тромбоз) и даже фатальной тромбоэмболии легочной артерии, — предупредил Летуновский.

Он отметил, что основными симптомами заболевания становятся отечность ног к концу дня, тяжесть и боль в нижних конечностях, а также выступающие вены. При их возникновении следует обратиться к врачу.

Ранее терапевт Оксана Серебрякова заявила, что для улучшения венозного оттока и снижения давления в сосудах рекомендуется использовать компрессионные чулки. Не менее важна и регулярная физическая активность.