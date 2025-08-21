Терапевт дала советы, как быстро избавиться от отеков на ногах

Для улучшения венозного оттока и снижения давления в сосудах рекомендуется использовать компрессионные чулки, заявила LIFE.ru терапевт Оксана Серебрякова. Не менее важна и регулярная физическая активность.

Стимулировать кровообращение помогают простые упражнения: перекаты с пятки на носок, гимнастика для ног, а также ежедневные пешие прогулки, отметила Серебрякова. Это предотвращает застой жидкости в организме.

Кроме того, необходимо уделить внимание питанию и уходу. Следует выпивать по два с половиной литра воды в сутки, ограничить потребление соли и копченостей, а также добавить в рацион богатые калием продукты — например, бананы и огурцы, заключила врач.

