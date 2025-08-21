Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 12:14

Терапевт дала советы, как быстро избавиться от отеков на ногах

Терапевт Серебрякова посоветовала носить летом компрессионные чулки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для улучшения венозного оттока и снижения давления в сосудах рекомендуется использовать компрессионные чулки, заявила LIFE.ru терапевт Оксана Серебрякова. Не менее важна и регулярная физическая активность.

Стимулировать кровообращение помогают простые упражнения: перекаты с пятки на носок, гимнастика для ног, а также ежедневные пешие прогулки, отметила Серебрякова. Это предотвращает застой жидкости в организме.

Кроме того, необходимо уделить внимание питанию и уходу. Следует выпивать по два с половиной литра воды в сутки, ограничить потребление соли и копченостей, а также добавить в рацион богатые калием продукты — например, бананы и огурцы, заключила врач.

Ранее флеболог Александр Белкин заявил, что ноющая боль в ногах может быть не только из-за варикоза, но и из-за заболеваний позвоночника или суставов. Кроме того, такой признак порой указывает на неврологические проблемы.

ноги
отеки
здоровье
терапевты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банк России заявил о необходимости передышки для экономики
Зеленский высказался насчет сделки с США по дронам на $50 млрд
Стало известно о смерти заслуженной артистки России
В Европе назвали самое важное заявление Путина
Как защитить личные данные в Сети: полное руководство
Раскрыты подробности скандального дела с впавшей в кому пассажиркой поезда
Политолог ответил, станет ли Украина для США вторым Израилем
В Госдуме раскритиковали уловку Украины с изменением границ областей
Украина и США согласовали состав группы для переговоров с РФ
Стало известно, зачем москвич вырастил пятикилограммовый лук
Погода в Москве в пятницу, 22 августа: ждать ли сильные дожди и холод
Бойцовская собака разодрала лицо 13-летней девочки
Россия передала Украине трех детей
Альпинисты раскрыли шокирующие детали ЧП с Наговицыной в горах
Психолог рассказала, как правильно избавиться от лишних вещей в доме
Зеленский сделал заявление о статусе русского языка на Украине
На Украине продают странное шведское блюдо с прищепкой для носа
Российские войска освободили новый населенный пункт в Донбассе
Минобороны раскрыло цели ночного удара на Украине
Перечислены ранние симптомы, указывающие на рак крови
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.