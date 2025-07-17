Флеболог назвал неочевидные причины ноющей боли в ногах Флеболог Белкин заявил, что боль в ногах может быть из-за проблем с суставами

Ноющая боль в ногах может быть не только из-за варикоза, но и из-за заболеваний позвоночника или суставов, заявил KP.RU флеболог Александр Белкин. Кроме того, такой признак порой указывает на неврологические проблемы.

Часто пациенты приходят с жалобами на дискомфорт в ногах, говорят: у меня варикоз, вены больные. На самом деле у многих ноги болят из-за других заболеваний. Варикоз — просто та проблема, которая сразу видна глазу. Но здесь важно разобраться, искать первопричину жалоб, — призвал Белкин.

Врач посоветовал не ставить себе диагнозы, а пройти обследование, в том числе сделать УЗИ сосудов ног. Только после этого можно начинать лечение. Если причины все-таки не в венах, то никакие компрессионные чулки и операции не помогут.

Флеболог Кирилл Самохин ранее заявил, что рабочие, парикмахеры, врачи и официанты наиболее подвержены риску развития варикоза из-за специфики своей работы. По его словам, варикоз часто связан с наследственностью и нагрузками на сосудистую систему.