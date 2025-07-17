Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 17:38

Флеболог назвал неочевидные причины ноющей боли в ногах

Флеболог Белкин заявил, что боль в ногах может быть из-за проблем с суставами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ноющая боль в ногах может быть не только из-за варикоза, но и из-за заболеваний позвоночника или суставов, заявил KP.RU флеболог Александр Белкин. Кроме того, такой признак порой указывает на неврологические проблемы.

Часто пациенты приходят с жалобами на дискомфорт в ногах, говорят: у меня варикоз, вены больные. На самом деле у многих ноги болят из-за других заболеваний. Варикоз — просто та проблема, которая сразу видна глазу. Но здесь важно разобраться, искать первопричину жалоб, — призвал Белкин.

Врач посоветовал не ставить себе диагнозы, а пройти обследование, в том числе сделать УЗИ сосудов ног. Только после этого можно начинать лечение. Если причины все-таки не в венах, то никакие компрессионные чулки и операции не помогут.

Флеболог Кирилл Самохин ранее заявил, что рабочие, парикмахеры, врачи и официанты наиболее подвержены риску развития варикоза из-за специфики своей работы. По его словам, варикоз часто связан с наследственностью и нагрузками на сосудистую систему.

врачи
боль
заболевания
признаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«С ремнем папы»: Лукинский рассказал, как научился шутить
Педиатр назвал регионы с высоким риском заражения холерой
Зумеры начали страдать под Буланову. В чем ее феномен, как выросли гонорары
Зеленский назвал человека, способного «поставить на колени» Путина
Путин направил телеграмму с соболезнованиями близким режиссера Кары
Инвалидам лечили зубы без наркоза в одном регионе России
В российские магазины едва не завезли пельмени с антибиотиком
Украина скоро получит новые дальнобойные вооружения
Военэксперт ответил, кто был первым в проведении беспилотных штурмов
Медведев раскрыл, что должно измениться во всех КПП на границах России
В МИД России отреагировали на ультиматум Трампа
Россиянам объяснили, каким должен быть качественный сыр с плесенью
На Украине корги пыталась спасти хозяина от мобилизации
Медведев объяснил, какой должна быть миграционная политика в России
«Озверели»: Захарова не сдержалась после слов об убийстве солдат России
В Норвегии подсчитали, сколько времени нужно Путину для победы над Киевом
Юрист напомнила, в какое время можно отпускать детей одних на улицу
Секс-рабство для белых девочек: полиция Британии боится мигрантов-педофилов
На Западе заявили о победе России над инфляцией
На Украине узнали о втором гражданстве экс-министра обороны
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Цветет с июля по сентябрь и неприхотлив! Мохнатый многолетник красив годами
Общество

Цветет с июля по сентябрь и неприхотлив! Мохнатый многолетник красив годами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.