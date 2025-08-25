Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 10:59

Украинцы дали отпор десяткам военкомов и полицейских в ходе рейда по ЖК

Одесситы оказали сопротивление сотрудникам военкомата во время рейда в ЖК

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Социальные сети

Десятки сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата) провели крупный мобилизационный рейд в одном из жилых комплексов Одессы на юге Украины, однако жители оказали им сопротивление при попытке задержать мужчину, передает украинское издание «Страна». В материале сказано, что в рейде участвовало от 20 до 30 силовиков.

Одесский областной ТЦК подтвердил проведение мобилизации в одном из ЖК города. В пресс-службе сообщили, что группа гражданских помешала действиям сотрудников, пытавшихся провести задержание, это обернулось эскалацией конфликта и позволило мужчине скрыться.

Ранее в Сети появились кадры, на которых юные жители Одессы сымитировали принудительную мобилизацию сотрудниками территориального центра комплектования Украины в ходе игры. На видео вдоль береговой линии идет компания ребят. Один из мальчиков, одетый в военную форму, вместе с товарищем ведет «мобилизованного» сверстника. Позже «конвоир» заводит его руки за спину.

ТЦК
сопротивление
мобилизация
Одесса
