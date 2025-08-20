Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 13:47

Украинские дети решили «сыграть» в ТЦК и попали на видео

Дети из Одессы разыграли на пляже сцену с принудительной мобилизацией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Сети появились кадры, на которых юные жители Одессы сымитировали принудительную мобилизацию сотрудниками территориального центра комплектования Украины (ТЦК, аналог военкомата) в ходе игры. На видео вдоль береговой линии идет компания ребят. Один из мальчиков, одетый в военную форму, вместе с товарищем вел «мобилизованного» сверстника. Позже «конвоир» завел его руки за спину.

Ранее в селе Новые Червища Волынской области сотрудники ТЦК открыли огонь по двум пенсионеркам. По словам очевидцев, конфликт начался после того, как военные попытались силой увезти инвалида. Мужчина утверждал, что имеет соответствующие документы. Две местные жительницы попытались вмешаться, в ответ сотрудники центра открыли огонь.

Также в Винницкой области полиция вместе с ТЦК преследовала машину с детьми. Две перепуганные девочки в этот момент находились на заднем сиденье. По словам жены водителя, семья не остановилась из-за того, что дорогу перегородил военнослужащий, а не сотрудник полиции.

Одесса
ТЦК
Украина
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт рассказал, как можно применить в СВО крейсер «Адмирал Нахимов»
Опубликованы кадры горящего в Дербенте коньячного комбината
В следующем году пенсии для женщин обгонят мужские
Мощнейший выброс плазмы на Солнце попал на видео
KillNet вышла на связь после взлома базы ВСУ с данными о потере 1,7 военных
Кто такой экс-депутат Гаджиев, который шпионил для Запада за $45 млн
Астрономы рассказали о мощной вспышке на Солнце
Названа неожиданная причина быстрого старения мозга
Охранники получили штраф в 100 тысяч рублей из-за школьницы с гранатой
Сотни тысяч школьников сядут за парты в Крыму
Названы виновные в трагедии с малышом, которому оторвало руку на эскалаторе
Пользователей мессенджера MAX призвали соблюдать правила безопасности
В Дагестане загорелся коньячный завод
Российские военные сорвали украинскую операцию в Крыму
Посольство России раскрыло размер скидки на нефть для Индии
Снова женится или вернется на ТВ? Почему Дибров согласился на тихий развод
В Бурятии 19-летняя мать едва не убила младенца, пытаясь убаюкать его
Busta Rhymes и Mohombi выступят в кинопарке «Москино»
Лавров одной фразой описал позицию Каллас в отношении России
Адвокат Добровинский рассказал подробности о разводе Дибровых
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.