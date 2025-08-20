Украинские дети решили «сыграть» в ТЦК и попали на видео Дети из Одессы разыграли на пляже сцену с принудительной мобилизацией

В Сети появились кадры, на которых юные жители Одессы сымитировали принудительную мобилизацию сотрудниками территориального центра комплектования Украины (ТЦК, аналог военкомата) в ходе игры. На видео вдоль береговой линии идет компания ребят. Один из мальчиков, одетый в военную форму, вместе с товарищем вел «мобилизованного» сверстника. Позже «конвоир» завел его руки за спину.

Ранее в селе Новые Червища Волынской области сотрудники ТЦК открыли огонь по двум пенсионеркам. По словам очевидцев, конфликт начался после того, как военные попытались силой увезти инвалида. Мужчина утверждал, что имеет соответствующие документы. Две местные жительницы попытались вмешаться, в ответ сотрудники центра открыли огонь.

Также в Винницкой области полиция вместе с ТЦК преследовала машину с детьми. Две перепуганные девочки в этот момент находились на заднем сиденье. По словам жены водителя, семья не остановилась из-за того, что дорогу перегородил военнослужащий, а не сотрудник полиции.