Телефон, бутылочки, кофе и полмиллиона рублей за заказ: рекорды Ozon fresh

В одном заказе — 167 позиций с фруктами, или 260 детских бутылочек, или более 147 пачек кофе. Еще в одной корзине — 150 смартфонов. Так выглядели рекорды клиентов Ozon fresh летом 2025 года. Количество заказов в сервисе доставки свежих продуктов выросло на 50% год к году за этот период. Сервис подвел итоги и выделил самые интересные заказы, выделяющиеся на фоне миллионов ежедневных покупок.

В топе по количеству — фрукты, кофе и детские товары

По информации Ozon fresh, рекордсменами по числу позиций стали продуктовые заказы. Один из клиентов оформил сразу 167 позиций в одном заказе — в нём были лимоны, арбузы и виноград. Другой заказ включал 265 товаров — от шоколада и колбасы до сахара.

Любители кофе и чая также закупались по-крупному: одним чеком было приобретено 147 пачек растворимого кофе Nescafe и чая Greenfield, а еще рафинированный сахар на сумму более 70 тыс. рублей. Еще в одном заказе к кофе заказали шоколад весом 28 кг — с 40 пачками капсульного кофе заказ вышел в почти 70 тыс. рублей.

Также среди самых объемных по количеству позиций оказался заказ с детскими товарами: один покупатель приобрел за раз сразу 260 позиций детских принадлежностей, включая наборы для новорожденных, соски и бутылочки. Общая сумма превысила 400 тыс. рублей. В ходу были и медустройства: один пользователь приобрел сразу 84 датчика для отслеживания глюкозы.

Самые дорогие заказы

За лето на Ozon fresh совершили несколько заказов с чеком порядка 0,5 млн рублей. Так, один пользователь купил 150 смартфонов RealMe Note 60x различных цветов. Сумма этого заказа составила около 530 тыс. рублей. Другой пользователь потратил более 550 тыс. рублей на шесть флагманских смартфонов Samsung Galaxy S25 Ultra. И замыкает тройку рекордсменов по высочайшему чеку заказ на 85 смартфонов китайских производителей Poco и Tecno на сумму 450 тыс. рублей.

Уютные заказы: киндер-сюрпризы, соломка и корм для котов

Среди необычных рекордов этим летом стал заказ на 18 шоколадных яиц Kinder Surprise. Другой пользователь предпочел соленые снеки — и купил 22 упаковки соломки. А заботливые владельцы домашних питомцев тоже делали крупные закупки: в одном заказе оказалось девять больших упаковок сухого корма для кошек.

Ранее сообщалось, что, по статистике сервиса Ozon fresh, интерес к чаю матча и товарам на его основе продолжает устойчиво расти. По итогам первого квартала 2025 года количество заказов в этой категории увеличилось на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и на 32% — по сравнению с 2024 годом.