Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 10:37

Телефон, бутылочки, кофе и полмиллиона рублей за заказ: рекорды Ozon fresh

Фото: Пресс-служба Ozon

В одном заказе — 167 позиций с фруктами, или 260 детских бутылочек, или более 147 пачек кофе. Еще в одной корзине — 150 смартфонов. Так выглядели рекорды клиентов Ozon fresh летом 2025 года. Количество заказов в сервисе доставки свежих продуктов выросло на 50% год к году за этот период. Сервис подвел итоги и выделил самые интересные заказы, выделяющиеся на фоне миллионов ежедневных покупок.

В топе по количеству — фрукты, кофе и детские товары

По информации Ozon fresh, рекордсменами по числу позиций стали продуктовые заказы. Один из клиентов оформил сразу 167 позиций в одном заказе — в нём были лимоны, арбузы и виноград. Другой заказ включал 265 товаров — от шоколада и колбасы до сахара.

Любители кофе и чая также закупались по-крупному: одним чеком было приобретено 147 пачек растворимого кофе Nescafe и чая Greenfield, а еще рафинированный сахар на сумму более 70 тыс. рублей. Еще в одном заказе к кофе заказали шоколад весом 28 кг — с 40 пачками капсульного кофе заказ вышел в почти 70 тыс. рублей.

Также среди самых объемных по количеству позиций оказался заказ с детскими товарами: один покупатель приобрел за раз сразу 260 позиций детских принадлежностей, включая наборы для новорожденных, соски и бутылочки. Общая сумма превысила 400 тыс. рублей. В ходу были и медустройства: один пользователь приобрел сразу 84 датчика для отслеживания глюкозы.

Самые дорогие заказы

За лето на Ozon fresh совершили несколько заказов с чеком порядка 0,5 млн рублей. Так, один пользователь купил 150 смартфонов RealMe Note 60x различных цветов. Сумма этого заказа составила около 530 тыс. рублей. Другой пользователь потратил более 550 тыс. рублей на шесть флагманских смартфонов Samsung Galaxy S25 Ultra. И замыкает тройку рекордсменов по высочайшему чеку заказ на 85 смартфонов китайских производителей Poco и Tecno на сумму 450 тыс. рублей.

Уютные заказы: киндер-сюрпризы, соломка и корм для котов

Среди необычных рекордов этим летом стал заказ на 18 шоколадных яиц Kinder Surprise. Другой пользователь предпочел соленые снеки — и купил 22 упаковки соломки. А заботливые владельцы домашних питомцев тоже делали крупные закупки: в одном заказе оказалось девять больших упаковок сухого корма для кошек.

Ранее сообщалось, что, по статистике сервиса Ozon fresh, интерес к чаю матча и товарам на его основе продолжает устойчиво расти. По итогам первого квартала 2025 года количество заказов в этой категории увеличилось на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и на 32% — по сравнению с 2024 годом.

Ozon
продукты
товары
покупки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны привели детали работы ПВО России за сутки
Врач Мясников назвал причину, по которой многие люди не доживут до старости
ВС России освободили еще один населенный пункт в Днепропетровской области
Поезд на скорости протаранил грузовик в Забайкалье
В Германии назвали причины разрушения государства всеобщего благосостояния
В российском городе ограничат участие школьников в линейках 1 сентября
Украинский тренер умер в реанимации после задержания ТЦК
Спасатели не смогли отправить дрон к российской альпинистке на пике Победы
Российского физика-ядерщика Ожаровского не выпускают из Монголии
Три журналиста погибли при атаке Израиля на сектор Газа
Юные петербуржцы увидели приземление воздушного шара во дворе дома
На Чукотке раздался взрыв
Появились подробности по делу об убийстве командира и участника СВО Селина
Россиян предостерегли от покупки дешевых квартир
«Не отличалась чистоплотностью»: генерал возмутился фейками Украины о ВС РФ
Молодая девушка стала жертвой изнасилования в лесу
Суд арестовал двух россиян за похищение и пытки семиклассника
В российском регионе мужчина сжег сожительницу после ссоры
Обещавшие спасти российскую альпинистку итальянцы улетели домой
Центральный детский магазин в Москве возобновил работу после взрыва
Дальше
Самое популярное
Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.