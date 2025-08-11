Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 09:30

Панакота с матчой: реакция Ozon fresh на рост спроса на японский чай

Фото: Пресс-служба Ozon

В ответ на стабильный рост спроса со стороны аудитории Ozon fresh запустил специальную витрину для чая, десертов, напитков и другой продукции с добавлением матчи.

По статистике сервиса Ozon fresh, интерес к чаю матча и товарам на его основе продолжает устойчиво расти. По итогам первого квартала 2025 года, количество заказов в этой категории увеличилось на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и на 32% — по сравнению с 2024 годом.

Матча — это не только традиционный японский чай, но и настоящее вдохновение для любителей десертов, необычных завтраков и даже фастфуда. Благодаря этому интересному ингредиенту обычные блюда могут заиграть новыми красками, поэтому многие кафе, рестораны, сервисы доставки и даже магазины стараются разнообразить свое меню в соответствии с трендами и востребованными товарами.

Интересно, что даже привычные каждому блюда могут стать интересным деликатесом с добавлением матчи: бургеры, сырники, вафельные батончики, панкейки, круассаны, протеиновое драже. Например, Ozon fresh теперь даже формирует линейку продуктов со вкусом матчи. Несмотря на рост интереса покупателей, средний чек по данной категории остается достаточно стабильным: по сравнению с прошлым годом он увеличился всего на 6%.

Спрос на чай матча и десерты, приготовленные на его основе, в последние годы растет не только в России, эта тенденция плотно охватила весь мир. По информации аналитиков, рост популярности этого напитка отчасти может быть связан с туристическим бумом, который произошел в Японии после пандемии коронавируса, когда в стране отмечалось ослабление курса иены. Помимо этого, глобальный ажиотаж вокруг матчи подпитывается соцсетями: инфлюенсеры крайне активно публикуют видео с процессом заваривания японского чая и делятся различными рецептами, что собирает огромное количество просмотров на разных площадках.

Телеведущая Елена Малышева ранее заявила, что порошковый чай матча помогает бороться с депрессией. По ее словам, этот напиток обладает уникальными свойствами, способствующими улучшению эмоционального состояния.

Ozon
матча
чаи
продукты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач предупредила о риске восьми заболеваний из-за недостатка сна
Юрист ответил, можно ли реализовать идею объединения паспорта и СНИЛС
Звезда сериала «Три сестры» рассказала, как похудела после родов
Разговор на русском языке во Львове закончился для мужчины протоколом
Самолет со 192 пассажирами врезался в другой лайнер во время взлета
В Госдуме предложили помечать созданный ИИ-контент
Добывавшая в России нефть ирландская Petroneft будет ликвидирована
Родителям дали советы, как вовлечь ребенка в повседневные семейные дела
«Молдова на перепутье»: Шойгу напомнил Кишиневу о рисках сближения с НАТО
Где лучше жить в Москве: хорошие и плохие районы в 2025 году
Диск от болгарки прилетел в лицо россиянки во время ремонта
ПВО сбила пятый за утро беспилотник, летевший в сторону Москвы
ЕС намерен провернуть хитрый трюк с Зеленским на переговорах на Аляске
Соленые огурцы по рецепту бабушки! Вкуснее не придумаешь
Политолог оценил вероятность побега Зеленского зимой из Киева
Польша собирается превратить ветропарк в центр шпионажа за Россией
В Лос-Анджелесе разгромили магазин ради лабубу
Как выбрать вытяжку для кухни — полезные советы и рекомендации
Старейшие действующие храмы России
В Британии поставили крест на позиции Киева по территориальным уступкам
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.