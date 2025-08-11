Панакота с матчой: реакция Ozon fresh на рост спроса на японский чай

В ответ на стабильный рост спроса со стороны аудитории Ozon fresh запустил специальную витрину для чая, десертов, напитков и другой продукции с добавлением матчи.

По статистике сервиса Ozon fresh, интерес к чаю матча и товарам на его основе продолжает устойчиво расти. По итогам первого квартала 2025 года, количество заказов в этой категории увеличилось на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и на 32% — по сравнению с 2024 годом.

Матча — это не только традиционный японский чай, но и настоящее вдохновение для любителей десертов, необычных завтраков и даже фастфуда. Благодаря этому интересному ингредиенту обычные блюда могут заиграть новыми красками, поэтому многие кафе, рестораны, сервисы доставки и даже магазины стараются разнообразить свое меню в соответствии с трендами и востребованными товарами.

Интересно, что даже привычные каждому блюда могут стать интересным деликатесом с добавлением матчи: бургеры, сырники, вафельные батончики, панкейки, круассаны, протеиновое драже. Например, Ozon fresh теперь даже формирует линейку продуктов со вкусом матчи. Несмотря на рост интереса покупателей, средний чек по данной категории остается достаточно стабильным: по сравнению с прошлым годом он увеличился всего на 6%.

Спрос на чай матча и десерты, приготовленные на его основе, в последние годы растет не только в России, эта тенденция плотно охватила весь мир. По информации аналитиков, рост популярности этого напитка отчасти может быть связан с туристическим бумом, который произошел в Японии после пандемии коронавируса, когда в стране отмечалось ослабление курса иены. Помимо этого, глобальный ажиотаж вокруг матчи подпитывается соцсетями: инфлюенсеры крайне активно публикуют видео с процессом заваривания японского чая и делятся различными рецептами, что собирает огромное количество просмотров на разных площадках.

Телеведущая Елена Малышева ранее заявила, что порошковый чай матча помогает бороться с депрессией. По ее словам, этот напиток обладает уникальными свойствами, способствующими улучшению эмоционального состояния.