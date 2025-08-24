Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 20:00

Кабачок + морковь = суперские оладьи с сыром! Вкуснота из простых продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачок + морковь = суперские оладьи с сыром! Вкуснота из простых продуктов! Нежные воздушные оладьи с начинкой из тушеных овощей и тягучим сыром — идеальный полезный завтрак! Подходят даже тем, кто следит за фигурой. Хрустящие снаружи и тающие во рту внутри.

Ингредиенты

  • Мука рисовая — 110 г
  • Кефир 1% — 320 мл
  • Сыр сулугуни — 100 г
  • Морковь — 100 г
  • Кабачок — 100 г
  • Лук репчатый — 100 г
  • Сода — 1/2 ч. л.
  • Соль — щепотка
  • Масло оливковое — 10 г
  • Зелень — для подачи

Приготовление

  1. Лук, кабачок и морковь натрите на терке, отожмите жидкость и потушите в сотейнике до мягкости. В миске смешайте рисовую муку, кефир, соду и соль. Сулугуни натрите на крупной терке, добавьте в тесто вместе с овощами.
  2. Разогрейте антипригарную сковороду, слегка смажьте маслом кисточкой. Выкладывайте тесто ложкой. Жарьте на среднем огне под крышкой 3–4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте сразу, посыпав свежей зеленью.

Ранее мы готовили сырно-яичные блинчики с помидорами! Идеальный завтрак за 15 минут.

оладьи
панкейки
кабачки
овощи
завтрак
простой рецепт
перекус
Ольга Шмырева
О. Шмырева
