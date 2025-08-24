Кабачок + морковь = суперские оладьи с сыром! Вкуснота из простых продуктов! Нежные воздушные оладьи с начинкой из тушеных овощей и тягучим сыром — идеальный полезный завтрак! Подходят даже тем, кто следит за фигурой. Хрустящие снаружи и тающие во рту внутри.

Ингредиенты

Мука рисовая — 110 г

Кефир 1% — 320 мл

Сыр сулугуни — 100 г

Морковь — 100 г

Кабачок — 100 г

Лук репчатый — 100 г

Сода — 1/2 ч. л.

Соль — щепотка

Масло оливковое — 10 г

Зелень — для подачи

Приготовление

Лук, кабачок и морковь натрите на терке, отожмите жидкость и потушите в сотейнике до мягкости. В миске смешайте рисовую муку, кефир, соду и соль. Сулугуни натрите на крупной терке, добавьте в тесто вместе с овощами. Разогрейте антипригарную сковороду, слегка смажьте маслом кисточкой. Выкладывайте тесто ложкой. Жарьте на среднем огне под крышкой 3–4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте сразу, посыпав свежей зеленью.

