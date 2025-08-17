Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 07:00

Сырно-яичные блинчики с помидорами! Идеальный завтрак за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сырно-яичные блинчики с помидорами — идеальный завтрак за 15 минут! Этот сытный и простой рецепт сочетает в себе нежность яичных блинов с аппетитной начинкой из расплавленного сыра и свежих овощей. Отличный вариант для энергичного начала дня!

Ингредиенты

  • Куриные яйца — 5 шт.
  • Молоко — 250 мл
  • Пшеничная мука — 160 г (1 стакан)
  • Помидоры — 2 шт. (средние)
  • Зеленый лук — небольшой пучок
  • Сыр сулугуни (или другой рассольный сыр) — 100 г
  • Растительное масло — для жарки
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. В глубокой миске взбейте яйца с молоком до однородности. Постепенно введите муку, тщательно размешивая, чтобы не осталось комочков. Тесто по консистенции должно напоминать жидкую сметану.
  2. Помидоры нарежьте мелкими кубиками, зеленый лук — тонкими колечками. Добавьте овощи в тесто, посолите по вкусу и аккуратно перемешайте.
  3. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне. Вылейте половник теста, равномерно распределяя по поверхности. Жарьте 2–3 минуты до золотистого цвета, затем переверните. Сразу посыпьте натертым сыром сулугуни — он начнет таять от тепла блина. Через 1–2 минуты сложите блинчик пополам и подавайте горячим.

Ранее мы готовили яичницу в булочках с сыром! Вкусный и питательный завтрак за 10 минут.

яйца
сыр
простой рецепт
помидоры
Ольга Шмырева
О. Шмырева
