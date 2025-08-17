Сырно-яичные блинчики с помидорами — идеальный завтрак за 15 минут! Этот сытный и простой рецепт сочетает в себе нежность яичных блинов с аппетитной начинкой из расплавленного сыра и свежих овощей. Отличный вариант для энергичного начала дня!

Ингредиенты

Куриные яйца — 5 шт.

Молоко — 250 мл

Пшеничная мука — 160 г (1 стакан)

Помидоры — 2 шт. (средние)

Зеленый лук — небольшой пучок

Сыр сулугуни (или другой рассольный сыр) — 100 г

Растительное масло — для жарки

Соль — по вкусу

Приготовление

В глубокой миске взбейте яйца с молоком до однородности. Постепенно введите муку, тщательно размешивая, чтобы не осталось комочков. Тесто по консистенции должно напоминать жидкую сметану. Помидоры нарежьте мелкими кубиками, зеленый лук — тонкими колечками. Добавьте овощи в тесто, посолите по вкусу и аккуратно перемешайте. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне. Вылейте половник теста, равномерно распределяя по поверхности. Жарьте 2–3 минуты до золотистого цвета, затем переверните. Сразу посыпьте натертым сыром сулугуни — он начнет таять от тепла блина. Через 1–2 минуты сложите блинчик пополам и подавайте горячим.

