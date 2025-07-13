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13 июля 2025 в 10:00

Яичница в булочках с сыром! Вкусный и питательный завтрак за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яичница в булочках — попробуй новый рецепт завтрака. Вкусный и питательный завтрак за 10 минут! Такой способ приготовления получается очень вкусным и простым, идеально насыщает и выглядит очень красиво. Идеальное решение для разнообразия утреннего меню.

Ингредиенты

  • Яйца — 2 шт.
  • Булка среднего размера — 2 шт.
  • Сыр — по вкусу
  • Майонез — по желанию
  • Зелень (базилик, орегано, петрушка) — по вкусу

Приготовление

  1. Аккуратно срежьте верхушки у булок и удалите мякиш, сформировав емкости для начинки. В каждую булочку аккуратно вбейте по одному яйцу.
  2. При желании добавьте майонез, посыпьте натертым сыром и свежей зеленью. Дополнительно можно использовать морепродукты, овощи, колбасу или брынзу.
  3. Разместите «тарелочки» на противне и готовьте 15–20 минут до полной готовности.

Получается очень сытный и эстетичный завтрак. Подавайте горячим.

Ранее мы готовили яичницу из Польши «Смажена» с колбасками! Аппетитный завтрак за 15 минут.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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