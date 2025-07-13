Яичница в булочках с сыром! Вкусный и питательный завтрак за 10 минут

Яичница в булочках с сыром! Вкусный и питательный завтрак за 10 минут

Яичница в булочках — попробуй новый рецепт завтрака. Вкусный и питательный завтрак за 10 минут! Такой способ приготовления получается очень вкусным и простым, идеально насыщает и выглядит очень красиво. Идеальное решение для разнообразия утреннего меню.

Ингредиенты

Яйца — 2 шт.

Булка среднего размера — 2 шт.

Сыр — по вкусу

Майонез — по желанию

Зелень (базилик, орегано, петрушка) — по вкусу

Приготовление

Аккуратно срежьте верхушки у булок и удалите мякиш, сформировав емкости для начинки. В каждую булочку аккуратно вбейте по одному яйцу. При желании добавьте майонез, посыпьте натертым сыром и свежей зеленью. Дополнительно можно использовать морепродукты, овощи, колбасу или брынзу. Разместите «тарелочки» на противне и готовьте 15–20 минут до полной готовности.

Получается очень сытный и эстетичный завтрак. Подавайте горячим.

Ранее мы готовили яичницу из Польши «Смажена» с колбасками! Аппетитный завтрак за 15 минут.