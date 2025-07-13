Яичница в булочках с сыром! Вкусный и питательный завтрак за 10 минут

Яичница в булочках — попробуй новый рецепт завтрака. Вкусный и питательный завтрак за 10 минут! Такой способ приготовления получается очень вкусным и простым, идеально насыщает и выглядит очень красиво. Идеальное решение для разнообразия утреннего меню.
Ингредиенты
- Яйца — 2 шт.
- Булка среднего размера — 2 шт.
- Сыр — по вкусу
- Майонез — по желанию
- Зелень (базилик, орегано, петрушка) — по вкусу
Приготовление
- Аккуратно срежьте верхушки у булок и удалите мякиш, сформировав емкости для начинки. В каждую булочку аккуратно вбейте по одному яйцу.
- При желании добавьте майонез, посыпьте натертым сыром и свежей зеленью. Дополнительно можно использовать морепродукты, овощи, колбасу или брынзу.
- Разместите «тарелочки» на противне и готовьте 15–20 минут до полной готовности.
Получается очень сытный и эстетичный завтрак. Подавайте горячим.
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