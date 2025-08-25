Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 08:12

Появилось видео с заплыва через Босфор, во время которого пропал Свечников

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

В Сети появилось видео с заплыва через пролив Босфор, во время которого пропал российский пловец Николай Свечников. На кадрах видно, как с судов в воду прыгали много спортсменов, среди них был и россиянин. Там также заметно, что на середине маршрута отсутствовали спасательные катера.

Ранее стало известно, что Свечников пропал без вести во время заплыва «Босфор 2025». Журналист Дмитрий Егоров уточнил, что стартовал мужчина в числе первых, однако затем его потеряли из виду. Он добавил, что в 6,5-километровом заплыве принимали участие три тысячи человек. Трое подопечных Свечникова финишировали, но сам тренер в конце заплыва замечен не был. Также он не забрал свои вещи из камеры хранения.

Знакомая пловца рассказала, что он был замечен на середине пути, однако к финалу он исчез. По ее словам, о пропаже россиянина сообщили в полицию и больницы, поисками занимаются полиция, морская и береговая служба.

До этого в Верхнем Суздальском озере в Санкт-Петербурге утонули две сестры возрастом 11 и 14 лет. Трагедия произошла в Выборгском районе, тела девочек обнаружили спасатели.

Турция
Россия
Босфор
пловцы
пропажи
Появилось видео с заплыва через Босфор, во время которого пропал Свечников
Общество

Общество

Общество

