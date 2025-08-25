Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 08:35

Опубликовано первое видео со спасенными на Итурупе туристами

Фото: Dmitry Medvedev/via Globallookpress.com

Telegram-канал SHOT опубликовал видео с 10 спасенными на острове Итуруп туристами. На кадрах гиды Валерий и Анна рассказали, что несколько дней шли всей группой под проливным дождем. Они добавили, что пропали из-за сильного тумана и в условиях высокой влажности не смогли развести сигнальный костер.

Ранее глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин заявил, что спасатели обнаружили туристическую группу, которая потерялась в районе вулкана Баранского на острове Итуруп. По данным пресс-службы МЧС России, медицинская помощь туристам не требуется. Все участники группы чувствуют себя удовлетворительно.

До этого сообщалось, что операция по спасению российской альпинистки Натальи Наговицыной, которая застряла 12 августа на пике Победы в Киргизии, завершена. Как сообщил начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков, за 70 лет оттуда не получилось эвакуировать ни одного человека.

Наговицына сломала ногу во время спуска, после чего началась сложная спасательная операция. Эта экспедиция стала для альпинистки особенно символичной — четыре года назад во время восхождения на пик Хан-Тенгри ее мужа парализовало, и спасти его не удалось.

Россия
Курильские острова
туристы
пропажи
спасатели
