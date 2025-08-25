Задержаны организаторы сервиса с персональными данными на 25 ТБ МВД ликвидировало крупнейший ресурс по продаже персональных данных россиян

Ликвидирован один из крупнейших ресурсов, который незаконно публиковал персональные данные россиян, сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД Ирина Волк. Злоумышленники заработали на нем более 66 млн рублей.

Указанный сервис располагал большими массивами данных, которые были собраны по результатам утечек из различных структур, и незаконно использовался коммерческими организациями, детективными и коллекторскими агентствами. Кроме того, зафиксированы факты получения конфиденциальной информации аферистами для последующего хищения денежных средств населения, — отметила Волк.

Сервис давал клиентам детальные досье на граждан — от адресных и паспортных сведений до данных о кредитной истории, доходах и месте работы. Доступ предоставлялся через API или веб-интерфейс, подписка могла стоить более 1 млн рублей в месяц. Пользователи перепродавали доступ через даркнет-форумы и Telegram-каналы, что дополнительно создавало угрозу утечек.

Предполагаемый организатор ресурса и его помощник задержаны на территории Подмосковья. Изъяты средства связи, документация и серверное оборудование. Объем баз данных превышает 25 ТБ. Возбуждено уголовное дело.

Ранее эксперты компании F6 сообщили, что ущерб в результате мошеннических схем с использованием детей по итогам первого полугодия может превысить 600 млн рублей. Средний размер убытков составляет примерно 200 тыс. рублей.