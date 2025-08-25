Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 09:02

Задержаны организаторы сервиса с персональными данными на 25 ТБ

МВД ликвидировало крупнейший ресурс по продаже персональных данных россиян

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Ликвидирован один из крупнейших ресурсов, который незаконно публиковал персональные данные россиян, сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД Ирина Волк. Злоумышленники заработали на нем более 66 млн рублей.

Указанный сервис располагал большими массивами данных, которые были собраны по результатам утечек из различных структур, и незаконно использовался коммерческими организациями, детективными и коллекторскими агентствами. Кроме того, зафиксированы факты получения конфиденциальной информации аферистами для последующего хищения денежных средств населения, — отметила Волк.

Сервис давал клиентам детальные досье на граждан — от адресных и паспортных сведений до данных о кредитной истории, доходах и месте работы. Доступ предоставлялся через API или веб-интерфейс, подписка могла стоить более 1 млн рублей в месяц. Пользователи перепродавали доступ через даркнет-форумы и Telegram-каналы, что дополнительно создавало угрозу утечек.

Предполагаемый организатор ресурса и его помощник задержаны на территории Подмосковья. Изъяты средства связи, документация и серверное оборудование. Объем баз данных превышает 25 ТБ. Возбуждено уголовное дело.

Ранее эксперты компании F6 сообщили, что ущерб в результате мошеннических схем с использованием детей по итогам первого полугодия может превысить 600 млн рублей. Средний размер убытков составляет примерно 200 тыс. рублей.

персональные данные
Ирина Волк
МВД
сайты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры с бомбой внутри иконы для теракта в Крыму
Стало известно, кто сопровождал россиянку с заминированной иконой до УФСБ
«Испытываю трепет»: Киркоров признался в чувствах к одной женщине
Задержанного врио заместителя Курской области везут в Москву
Телефон, бутылочки, кофе и полмиллиона рублей за заказ: рекорды Ozon fresh
Нутрициолог рассказала о плюсах и минусах «хищной диеты»
Одна из стран Азии отказалась направлять миротворцев на Украину
Вице-канцлер Германии пообещал Киеву непоколебимую поддержку
Врач назвал неожиданные симптомы апноэ во сне
Заоблачный рекорд, или Как Сергей Бойцов сделал «солнышко» на высоте 1,5 км
Медведчук счел Зеленского «козлом с колокольчиком», ведущим ЕС на бойню
На Украину прибыл лидер европейской страны
Российский боец отбил дрон ВСУ прикладом автомата и спас пять человек
Украденные из Курской области иконы и мощи обнаружили в Европе
Юрист ответил, могут ли наказать за переполненный почтовый ящик
Суд в Крыму вынес приговор доставившей в здание ФСБ взрывчатку в иконе
В МВД назвали главный признак ссылок от мошенников
Фитнес-эксперт рассказал, в чем тренироваться осенью
Российские спецназовцы стали лучшими на международных соревнованиях
Трамп призвал лишить лицензий два крупнейших телеканала
Дальше
Самое популярное
Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.