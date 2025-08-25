Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 04:50

Названа сумма ущерба от мошеннических схем с участием детей

F6: ущерб от атак с участием детей может превысить 600 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ущерб в результате мошеннических схем с использованием их детей по итогам первого полугодия может превысить 600 миллионов рублей, заявили Lenta.ru раскрывшие опасную схему мошенников эксперты компании F6. По словам специалистом, средний размер убытков составляет примерно 200 тысяч рублей.

По оценкам экспертов F6, средний размер ущерба от таких преступлений с начала года вырос более чем вдвое — с 80 тысяч до 190 тысяч рублей, — отметили в компании.

Ранее мошенники придумали новую схему обмана с использованием приложения Google Meet. Они активно переключились на этот сервис после ограничения голосовых вызовов через иностранные мессенджеры.

До этого руководитель центра правопорядка Москвы и области Александр Хаминский заявил, что мошенники массово используют площадки с бесплатными объявлениями для кражи персональных данных и доступа к банковским счетам. Преступники создают фейковые аккаунты, имитируя надежность, и заманивают пользователей якобы выгодными предложениями.

Тем временем в управлении по организации борьбы с киберпреступлениями МВД РФ информировали, что мошенники массово используют схемы фиктивного трудоустройства для хищения денежных средств россиян. По данным ведомства, преступники регистрируют псевдокомпании.

дети
мошенники
деньги
убытки
