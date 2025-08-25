В Турции раскрыли условие для завершения конфликта на Украине Турецкий политик Топкурулу: США могут принять требования России по Украине

Сохранение нынешнего темпа по урегулированию конфликта на Украине администрацией американского лидера Дональда Трампа и принятие российских требований может завершить кризис в ближайшее время, заявил в беседе с РИА Новости зампред турецкой партии Vatan Хакан Топкурулу. Политик счел возможной встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на территории Турции.

Похоже, конфликт близится к завершению. Если команда Трампа сохранит преимущество, достигнутое за последние одну-две недели, она в значительной степени примет требования России и закончит войну между Россией и Украиной, — сказал политик.

Он призвал Анкару не терять «шанс как посредника». Кроме того, эксперт подчеркнул важность понимания баланса.

Ранее турецкое издание Cumhuriye сообщило, что Украина должна отказаться от идеи вступления в НАТО и присутствия европейских военных на территории страны, чтобы обеспечить себе настоящую безопасность. По мнению авторов, присутствие иностранных войск не гарантирует защиту, а наоборот, превращает в зависимое государство. Как подчеркивают авторы, Европа видит в Украине буферную зону и считает украинскую армию своей первой линией обороны. Однако такой подход не гарантирует безопасности Киева.