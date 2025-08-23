Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 августа: инфографика

В ночь на 23 августа ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили семь дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи с полуночи до 01:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре — над территориями Ростовской области, два — над территорией Волгоградской области и один — над территорией Краснодарского края», — говорится в сообщении ведомства.