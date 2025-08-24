Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 20:09

В Турции раскрыли, как Украина может обеспечить свою безопасность

Cumhuriye: отказ от НАТО и европейских военных обеспечит Украине безопасность

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети

Украина должна отказаться от идеи вступления в НАТО и присутствия европейских военных на территории страны, чтобы обеспечить себе настоящую безопасность, сообщает турецкое издание Cumhuriye. По мнению авторов, присутствие иностранных войск не гарантирует защиту, а наоборот — превращает в зависимое государство.

Самая надежная гарантия безопасности для Украины — это гарантия того, что Украина не станет членом НАТО. А именно — устранение первопричины военного конфликта. Военное присутствие европейцев на Украине не будет подразумевать такой гарантии и, напротив, превратит Украину в европейскую колонию, — говорится в материале.

Как подчеркивают авторы, Европа видит в Украине буферную зону и считает украинскую армию своей первой линией обороны. Однако такой подход не гарантирует безопасности Киева.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ключом к мирному урегулированию являются два вопроса: гарантии безопасности Украины и определение территориальных параметров конфликта. По его мнению, решение этих пунктов позволило бы сторонам выработать условия для соглашения.

Украина
конфликты
переговоры
войска
