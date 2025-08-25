В Китае раскрыли, как Москва и Пекин неожиданно ударили по экономике США Baijiahao: РФ и КНР неожиданно ударили по экономике США через рынок сои

Россия и Китай нанесли неожиданный удар по экономике США через рынок сои, сообщило издание Baijiahao. Там отметили, что КНР недавно сократила импорт этого растения, при этом в основном покупала его у Соединенных Штатов. В то же время РФ увеличила производство сои на Дальнем Востоке, а также стала чаще ее экспортировать. На фоне этого на складах сои в США накопился нераспроданный за 2024 год урожай.

В США скоро наступит сезон сбора сои, но сейчас этому совсем никто не рад, потому что на складах до сих пор лежит нераспроданный прошлогодний урожай, — говорится в сообщении.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США не планируют вводить новые импортные пошлины против Китая, несмотря на сотрудничество страны с Россией. По его словам, существующие тарифы на китайскую продукцию уже достаточно высоки — в настоящее время они составляют 54%.

Чиновник отметил, что угроза по поводу налоговых сборов не была осуществлена из-за того, что в текущий момент пошлины и так остаются на высочайшем уровне. Их увеличение могло бы помешать дальнейшему товарообмену.