Китайский посол высказался о расширении ШОС Посол Китая Чжан Ханьхуэй: все больше стран хотят присоединиться к ШОС

Двери ШОС открыты для новых членов, в будущем возможно ее дальнейшее расширение, заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй. По его словам, которые приводит РИА Новости, многие страны стремятся присоединиться к союзу.

В настоящее время все больше стран выражают заинтересованность во вступлении в организацию или укреплении сотрудничества с ней, что в полной мере подтверждает глубокое восприятие концепции ШОС и уверенность в перспективе ее развития, — отметил дипломат.

При этом он подчеркнул, что расширение ШОС не было ее целенаправленной задачей. Однако это «усиливает общую мощь и влияние» организации.

Ранее Bloomberg писал, что Китай позволил себе завуалированную критику в адрес Соединенных Штатов на дипломатическом брифинге, посвященном предстоящему саммиту Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие, которое пройдет под председательством Пекина, ожидает участия более 20 мировых лидеров. В своем выступлении представитель МИД КНР Лю Бинь указал, что «определенная страна» продвигает исключительно собственные интересы в ущерб другим.