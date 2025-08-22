Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 11:31

Китай раскритиковал «определенную страну» накануне саммита ШОС

Bloomberg: Китай послал завуалированный сигнал США перед саммитом ШОС

Китай позволил себе завуалированную критику в адрес Соединенных Штатов на дипломатическом брифинге, посвященном предстоящему саммиту Шанхайской организации сотрудничества, сообщает агентство Bloomberg. Мероприятие, которое пройдет под председательством Пекина, ожидает участия более 20 мировых лидеров.

В своем выступлении представитель МИД КНР Лю Бинь указал, что «определенная страна» продвигает исключительно собственные интересы в ущерб другим. По его словам, такая позиция представляет серьезную угрозу для международной стабильности.

Лю Бинь подчеркнул, что Шанхайская организация сотрудничества предлагает миру альтернативу «устаревшим подходам» времен холодной войны. Он заявил о продвижении новой модели глобального управления, основанной на принципах многостороннего сотрудничества.

Руководящие принципы и основной дух ШОС выходят за рамки устаревших концепций, таких как столкновение цивилизаций и менталитет холодной войны и игры с нулевой суммой, — сказал Лю Бинь.

Саммит ШОС запланирован на 31 августа — 1 сентября 2025 года в китайском городе Тяньцзинь. Среди подтвержденных участников значатся президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

