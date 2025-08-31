День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 23:00

Забудьте о сырниках! Эти треугольники с яйцом станут вашим лучшим завтраком

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Забудьте о сырниках! Эти треугольники из лаваша с яйцом станут вашим лучшим быстрым завтраком. Они готовятся всего 10–15 минут из минимального набора ингредиентов, которые всегда под рукой.

Рецепт: мелко порежьте 2-3 отварных яйца, добавьте мелко порубленную зелень и тертый сыр. Лист лаваша разрежьте на квадраты, выложите на каждый яичную начинку, заверните конвертиком или треугольником. Обжарьте с двух сторон на хорошо разогретой сковороде до золотистой хрустящей корочки.

Ароматные, сытные и невероятно аппетитные треугольники особенно хороши горячими, с хрустящей корочкой и нежной яичной начинкой внутри. Это блюдо станет вашей палочкой-выручалочкой и точно войдет в регулярную кулинарную ротацию!

Ранее стало известно, как приготовить творожно-банановые конвертики из лаваша: безумно просто и быстро.

булочки
рецепты
лаваш
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Четкая дорожная карта»: у ЕС есть план отправки военных на Украину
США попытались пригрозить России на Совбезе ООН
«Готовьтесь к блэкауту»: в Раде предсказали украинцам тяжелую зиму
Удаленный с поля в матче РПЛ колумбийский нападающий готов покинуть лигу
Российские средства ПВО сбили 32 дрона над Крымом и Черным морем
Солдаты ВСУ потребовали сажать командиров в ответ на ужесточение законов
Появились подробности идентификации убийцы Парубия
Во Львове прогремела стрельба на следующий день после убийства Парубия
Пушков указал на роль Меркель в крупнейшем миграционном кризисе Европы
Telegram добавил новую функцию для пользователей
Пушилин объявил о полном освобождении юга ДНР
Резня с сектантами, флаг в Купянске: новости СВО вечером 31 августа
Над Черным морем заметили американский дрон-разведчик
Игроки ЦСКА и «Краснодара» затеяли потасовку во время матча РПЛ
Газу могут перевести под протекторат США минимум на 10 лет
В Киеве придумали, как отомстить Израилю за позицию в отношении России
Россияне смогут увидеть невероятное природное явление
«Отзывают к ноге»: экс-депутат Рады о встрече Путина и Зеленского
ВСУ атаковали девять поселков в Белгородской области
Названа страна, поставившая Киеву треть оружия в начале конфликта
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.