Забудьте о сырниках! Эти треугольники с яйцом станут вашим лучшим завтраком

Забудьте о сырниках! Эти треугольники из лаваша с яйцом станут вашим лучшим быстрым завтраком. Они готовятся всего 10–15 минут из минимального набора ингредиентов, которые всегда под рукой.

Рецепт: мелко порежьте 2-3 отварных яйца, добавьте мелко порубленную зелень и тертый сыр. Лист лаваша разрежьте на квадраты, выложите на каждый яичную начинку, заверните конвертиком или треугольником. Обжарьте с двух сторон на хорошо разогретой сковороде до золотистой хрустящей корочки.

Ароматные, сытные и невероятно аппетитные треугольники особенно хороши горячими, с хрустящей корочкой и нежной яичной начинкой внутри. Это блюдо станет вашей палочкой-выручалочкой и точно войдет в регулярную кулинарную ротацию!

