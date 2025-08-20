Творожно-банановые конвертики из лаваша: безумно просто и быстро

Сладкие конвертики из лаваша с творогом и бананом — это восхитительный десерт, где хрустящая золотистая корочка сочетается с нежной творожной начинкой и сладкой мякотью банана. Готовятся они безумно просто и быстро.

Для приготовления возьмите: 2 листа тонкого лаваша, 300 г творога, 2 спелых банана, 2 ст. л. сахара, 1 яйцо, 50 г сливочного масла, 1 ч. л. ванильного сахара. Разомните творог с сахаром, ванилью и яйцом до однородности. Лаваш разрежьте на квадраты, смажьте растопленным маслом. На каждый квадрат положите 1 ст. л. творожной массы и ломтик банана, заверните конвертиком. Выпекайте 15–20 минут при 180 °C до румяной корочки.

Подавайте теплыми — эти воздушные конвертики тают во рту! Лаваш пропитывается сливочным маслом, становясь хрустящим снаружи и мягким внутри, а сочетание творога с бананом создает невероятно нежный и насыщенный вкус с легкими карамельными нотками.

