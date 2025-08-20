Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 13:46

Творожно-банановые конвертики из лаваша: безумно просто и быстро

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сладкие конвертики из лаваша с творогом и бананом — это восхитительный десерт, где хрустящая золотистая корочка сочетается с нежной творожной начинкой и сладкой мякотью банана. Готовятся они безумно просто и быстро.

Для приготовления возьмите: 2 листа тонкого лаваша, 300 г творога, 2 спелых банана, 2 ст. л. сахара, 1 яйцо, 50 г сливочного масла, 1 ч. л. ванильного сахара. Разомните творог с сахаром, ванилью и яйцом до однородности. Лаваш разрежьте на квадраты, смажьте растопленным маслом. На каждый квадрат положите 1 ст. л. творожной массы и ломтик банана, заверните конвертиком. Выпекайте 15–20 минут при 180 °C до румяной корочки.

Подавайте теплыми — эти воздушные конвертики тают во рту! Лаваш пропитывается сливочным маслом, становясь хрустящим снаружи и мягким внутри, а сочетание творога с бананом создает невероятно нежный и насыщенный вкус с легкими карамельными нотками.

Ранее стало известно, как приготовить маковый пирог на кефире на скорую руку: обалденная выпечка без заморочек.

лаваш
рецепты
творог
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские школьники победили на международной олимпиаде в Сербии
ВСУ целенаправленно атаковали FPV-дронами лесовоз
Глобальный коллапс на складах Ozon: правда ли это, что с заказами, причины
Военэксперт рассказал, как можно применить в СВО крейсер «Адмирал Нахимов»
Опубликованы кадры горящего в Дербенте коньячного комбината
В следующем году пенсии для женщин обгонят мужские
Мощнейший выброс плазмы на Солнце попал на видео
KillNet вышла на связь после взлома базы ВСУ с данными о потере 1,7 военных
Кто такой экс-депутат Гаджиев, который шпионил для Запада за $45 млн
Астрономы рассказали о мощной вспышке на Солнце
Названа неожиданная причина быстрого старения мозга
Охранники получили штраф в 100 тысяч рублей из-за школьницы с гранатой
Сотни тысяч школьников сядут за парты в Крыму
Названы виновные в трагедии с малышом, которому оторвало руку на эскалаторе
Пользователей мессенджера MAX призвали соблюдать правила безопасности
В Дагестане загорелся коньячный завод
Российские военные сорвали украинскую операцию в Крыму
Посольство России раскрыло размер скидки на нефть для Индии
Снова женится или вернется на ТВ? Почему Дибров согласился на тихий развод
В Бурятии 19-летняя мать едва не убила младенца, пытаясь убаюкать его
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.