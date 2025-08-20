Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 07:31

Десерт за 15 минут: хрустящий рулет с нежнейшей творожной начинкой

Сладкий рулет из лаваша с творожной начинкой — это идеальный десерт, где хрустящая корочка сочетается с воздушной творожной массой и сладкими нотками сухофруктов. А готовится он за 15 минут!

Для приготовления вам понадобится: 2 листа тонкого лаваша, 400 г творога, 100 г сахара, 1 яйцо, 50 г изюма, 1 ч. л. ванильного сахара, 50 г сливочного масла. Размягчите творог вилкой, смешайте с сахаром, яйцом, промытым изюмом и ванилью. Лаваш смажьте растопленным маслом, равномерно распределите творожную начинку, сверните в плотный рулет. Выпекайте 15 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Подавайте теплым, посыпав сахарной пудрой — этот рулет станет любимым лакомством для всей семьи! Тонкий хрустящий лаваш с нежнейшей творожной начинкой — идеальное сочетание.

