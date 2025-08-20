Хорват поставил новый мировой рекорд под водой Фридайвер Маричич провел под водой 29 минут на одном дыхании и поставил рекорд

Хорватский фридайвер Витомир Маричич вошел в историю, продержавшись под водой на одном дыхании рекордные 29 минут и 3 секунды, сообщила газета Daily Mail. По данным издания, перед этим спортсмен на протяжении 10 минут дышал в бассейне чистым кислородом.

Это позволило установить мировой рекорд Гиннесса в категории «Самое долгое время задержки дыхания под водой по собственному желанию», побив предыдущий рекорд почти на пять минут, — сказано в материале.

Ранее третьеклассница из Подмосковья побила больше 20 мировых рекордов в пяти видах жима штанги. Юная россиянка стала абсолютной чемпионкой планеты по русскому жиму и при весе 32 кг поднимает практически две себя. Тренером девочки является ее отец.

До этого Федерация шахмат России сообщила, что 10-летний российский шахматист Роман Шогджиев стал международным мастером. Международная шахматная федерация своим советом присвоила мальчику это высокое звание. Представители Федерации уже хотят отправить его достижения в Книгу рекордов Гиннесса.

В Книгу рекордов России попал нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Хоккеиста внесли туда как лучшего снайпера в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги, который побил рекорд канадского предшественника Уэйна Гретцки.