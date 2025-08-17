Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Известного хоккеиста внесли в Книгу рекордов России

Хоккеиста Овечкина внесли в Книгу рекордов России как лучшего снайпера НХЛ

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Adam Hunger/AP/TASS

Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин попал в Книгу рекордов России, сообщается на сайте организации. Хоккеиста внесли туда как лучшего снайпера в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги, побившего рекорд канадского предшественника Уэйна Гретцки.

Мировой рекорд: наибольшее количество шайб, заброшенных игроком в регулярных чемпионатах НХЛ. Результат: 897 голов — историческое достижение, которое уже стало символом упорства, стабильности и спортивного мастерства, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что НХЛ обнародовала список лучших игроков, выступавших с 2000 года. В числе лидеров оказался Александр Овечкин. Также в рейтинг попали Павел Дацюк, долгое время игравший за «Детройт Ред Уингз», Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Евгений Малкин, выступающий за «Питтсбург Пингвинз».

До этого стало известно, что Овечкин заработал больше всех среди хоккеистов в истории НХЛ. Спортсмен начал карьеру в лиге в сезоне 2005–2006 годов. За это время он заработал $162 млн (около 13 млрд рублей).

