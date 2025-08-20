Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 10:45

Стало известно о завершении трансфера бразильского футболиста в ЦСКА

«Васко да Гама» завершил переход бразильского футболиста Жоао Виктора в ЦСКА

Жоао Виктор Жоао Виктор Фото: Clever Felix/Global Look Press

Бразильский защитник Жоао Виктор стал игроком московского ЦСКА, передает Globo со ссылкой на пресс-службу бразильской команды. Контракт с футболистом рассчитан до завершения сезона-2028/2029.

На поле бразилец будет выходить под четвертым номером. Армейский клуб заплатил за трансфер около €5 млн (более 467 млн рублей). Кроме того, бразильская сторона сохранит за собой 25% от возможной дальнейшей продажи Виктора.

Новому игроку ЦСКА 27 лет. В нынешнем сезоне он отыграл 38 встреч за «Васко да Гама» и дважды поразил ворота соперников. До этого футболист выступал за «Коринтианс», португальскую «Бенфику» и французский «Нант».

Ранее защитник Илья Самошников официально стал игроком «Спартака», перейдя из московского «Локомотива». 27-летний футболист подписал с красно-белыми контракт на три года и получил 14-й номер. В составе «Локомотива» он выступал с 2023 года, проведя 70 матчей и забив пять мячей.

До этого бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт заявил, что московский «Спартак» не поднимается на верхние позиции из-за постоянной смены наставников. Он считает, что руководство не станет увольнять Деяна Станковича до зимнего перерыва, однако к этому времени уже начнет подбирать замену.

ЦСКА
спорт
футболисты
клубы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известная певица скрыла получение российского паспорта
В Польше взорвался неопознанный объект
ФСБ выяснила у задержанных под Брянском диверсантов подробности работы
Стала известна опасность газированной воды для детей
В России может появиться специальный мессенджер для детей
Командир украинской ДРГ назвал виновного в подрыве автомоста под Брянском
На Белгородчину напала «Баба-Яга»: как ВСУ атакуют Россию 20 августа
В России резко вырастут цены на техосмотр
Невыносимая вонь с птицефабрики «терроризирует» россиян уже третий год
Экономист раскрыл схему мошенничества с «серыми» сим-картами
Стало известно, как будет происходить изъятие земли по новым правилам
Россиянка получила 15 лет за снимки мест российских средств ПВО
«Не стоит принимать за истину»: Маск осудил WSJ за новость о его партии
Экс-замглавы российского региона задержали при попытке уехать из страны
Захарова обрушилась на «позорников» с Банковой, прикрывающихся украинцами
В Ozon отреагировали на сообщения о логистическом коллапсе
Правительство утвердило план борьбы с киберпреступниками
Назван неожиданный участник «Интервидения-2025»
С осени вступят в силу новые трудовые нормы для подростков
Названо побочное действие модного в соцсетях кофейного напитка
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.