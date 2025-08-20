Стало известно о завершении трансфера бразильского футболиста в ЦСКА «Васко да Гама» завершил переход бразильского футболиста Жоао Виктора в ЦСКА

Бразильский защитник Жоао Виктор стал игроком московского ЦСКА, передает Globo со ссылкой на пресс-службу бразильской команды. Контракт с футболистом рассчитан до завершения сезона-2028/2029.

На поле бразилец будет выходить под четвертым номером. Армейский клуб заплатил за трансфер около €5 млн (более 467 млн рублей). Кроме того, бразильская сторона сохранит за собой 25% от возможной дальнейшей продажи Виктора.

Новому игроку ЦСКА 27 лет. В нынешнем сезоне он отыграл 38 встреч за «Васко да Гама» и дважды поразил ворота соперников. До этого футболист выступал за «Коринтианс», португальскую «Бенфику» и французский «Нант».

