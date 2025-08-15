Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Экс-тренер «Зенита» объяснил, почему «Спартак» не увольняет Станковича

Тренер Рапопорт: «Спартак» не будет увольнять Станковича до зимнего перерыва

Борис Рапопорт Борис Рапопорт Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Московский «Спартак» давно не может подняться на высокие места из-за постоянной чехарды с главными тренерами, заявил NEWS.ru экс-наставник «Зенита» Борис Рапопорт. По его словам, руководство не уволит Деяна Станковича до зимнего перерыва, но к этому времени будет постепенно искать замену. Рапопорт назвал назначение сербского специалиста в «Спартак» ошибочным.

Я не знаю, по каким критериям тренеров приглашает руководство. Станкович был суперигроком, но на этом все. У него были результаты в Венгрии, однако это несравнимо с чемпионатом России. Я думаю, что «Спартак» допустил серьезную ошибку, но не уверен, что он это признает. Считаю, что Станкович продолжит работу и после тура все останутся на своих местах. До зимы «Спартак» не готов менять тренера. Они будут этим заниматься, но до большой паузы в чемпионате ничего не произойдет, — сказал Рапопорт.

Ранее Рапопорт заявил, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак продолжит работу в клубе и не будет уволен даже в случае поражения от «Спартака» в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). По его словам, у специалиста большой кредит доверия от руководства клуба.

