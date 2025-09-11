Тюрьма, изнасилование, ссоры: как живут братья Емельяненко, кому дали УДО

10 сентября Белгородский суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении младшего из братьев Емельяненко Ивана. Что известно о его деле, как живет его семья и в какие скандалы попадали его родственники — в материале NEWS.ru.

Что известно о деле Ивана Емельяненко

Весной 2024 года Емельяненко-младший попал в тюрьму за избиение знакомого из социальных сетей. Ранее они виделись вживую всего несколько раз. По словам Емельяненко, потерпевший — неоднократно судимый человек с наркозависимостью. При случайной встрече Ивана снова начали оскорблять, и тот нанес пару ударов левой рукой, не выпуская из правой мороженое. У потерпевшего был диагностирован перелом лицевых костей, и в отношении Емельяненко завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Сообщалось, что можно было достигнуть перемирия сторон за 500 тысяч рублей. Иван обратился за помощью к своему брату Александру, но тот отказался. Позже он объяснил свое решение.

«Всю жизнь за Ивана решаю вопросы. Он должен быть самостоятельным и сам нести ответственность. Он уже взрослый, у него семья, даже если будет отвечать за происшествия — это будет его ответственность», — заявлял Емельяненко.

Иван Емельяненко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В декабре 2024 года суд приговорил Ивана Емельяненко к полутора годам лишения свободы. 10 сентября он подал на условно-досрочное освобождение. За время пребывания в колонии Иван зарекомендовал себя с лучшей стороны: он добросовестно относился к труду и посещал храм. Суд учел все обстоятельства и удовлетворил ходатайство. Иван выйдет на свободу 25 сентября.

Что известно о ссоре братьев Емельяненко

В 2017 году Александр Емельяненко признался, что более 10 лет не поддерживает отношения с Федором. Он дал большое интервью, в котором впервые стал оскорблять старшего брата и обвинил Федора в том, что тот окружил себя подхалимами.

«Я всегда и во всем старался вступиться за Федора, шел на конфликты из-за него. Но, видимо, ему стало это неинтересно. Сейчас он окружил себя „друзьями“, которые бегают за ним, и никогда никто не скажет ему правду в глаза из-за боязни потерять выгодные связи. Одни подхалимы вокруг него», — заявил тогда Александр.

Федор и Александр Емельяненко, 2012 год Фото: Вадим Жернов/РИА Новости

Федор написал открытое письмо, в котором назвал брата иудой. «Александр, отвечу тебе в первый и последний раз. Во-первых, для тебя и твоего окружения я не Федя, а Федор. А теперь самое главное, из-за чего я решил делать это открытое обращение к тебе: ты назвал моих близких подхалимами. Подхалим — это ты, иуда», — подчеркнул Федор.

Александр не стал оставлять без внимания слова старшего брата и отметил, что не удивлен точкой зрения Федора. «Меня это письмо даже порадовало. В этом своем письме он наконец показал всю свою сущность, все свое нутро. И все увидели, что дерьма в этом человеке больше, чем он весит», — заявил Емельяненко-младший «Советскому спорту».

За что сидел в тюрьме Александр Емельяненко

Емельяненко дважды отбывал тюремное наказание. В первый раз он оказался за решеткой в конце 1990-х. Обстоятельства случившегося, как и точный срок, неизвестны.

«Я не совершал того, за что меня посадили, мне понапридумывали кучу статей. Ко мне в тюрьму приехал Федя и сказал: „Меня к тебе отправили те люди, которые тебя посадили. Если ты перед ними через меня извинишься, то получишь условный срок“. Я ответил: „Слушай, Федь, если я так поступлю, то парни меня не поймут. Давай не будем больше поднимать эту тему“», — рассказывал Александр.

В 2014 году домработница бойца Полина Степанова обвинила его в насильственных действиях сексуального характера и похищении документов. Спортсмен признал вину. Емельяненко приговорили к 4,5 года лишения свободы. В ноябре 2016-го боец вышел по УДО, остаток срока ему заменили исправительными работами.

Александр Емельяненко, обвиняемый в совершении насильственных действий сексуального характера, 2014 год Фото: Михаил Почуев/ТАСС

В какие скандалы попадал Александр Емельяненко

В 2012 году Емельяненко устроил дебош на борту рейса Москва — Барнаул. Перед посадкой в самолет спортсмен крепко выпил, а в ходе полета оскорблял пассажиров, провоцировал их на драку, курил и требовал у бортпроводников дополнительную выпивку. Его оштрафовали на 700 рублей.

В октябре 2013-го Емельяненко подрался с посетителем московского ресторана. Пострадавшим оказался 63-летний пенсионер. Врачи зафиксировали у него ушиб. Против Емельяненко возбудили уголовное дело, однако вскоре пожилой человек отказался от претензий к бойцу и помирился с ним в том же ресторане. Дело было закрыто.

В 2019 году Емельяненко давал мастер-класс в элитном московском фитнес-клубе. Спортсмен с помощью одного из посетителей, турагента Сергея Демидова, демонстрировал технику ухода от захвата, а тот в шутку назвал бойца лосем. Емельяненко дал мужчине подзатыльник. Этот момент попал на видео. Через несколько дней Демидов призвал СМИ не драматизировать ситуацию. Он признал, что тоже был неправ и поблагодарил Емельяненко за отличную тренировку.

В том же году в Кисловодске Емельяненко нарушил правила, припарковав свой Mercedes в неположенном месте. Машину должны были эвакуировать, однако боец попытался уехать. Несколько экипажей ДПС бросились в погоню за Емельяненко, который, уходя от преследования, устроил две аварии. Бойца задержали. Позже выяснилось, что спортсмен был пьян. Емельяненко принес извинения всем пострадавшим. Он получил 10 суток ареста, штраф в 30 тысяч рублей и лишился прав на полтора года.

В январе 2020 года Емельяненко отправился в Анапу, чтобы подготовиться к поединку против Магомеда Исмаилова. Боец крепко выпил на базе отдыха «Спорт» и стал выяснять отношения с окружающими. На место происшествия вызвали наряд полиции, который задержал Емельяненко и составил на него протокол об административном правонарушении. За пьяный дебош боец получил семь суток ареста. Поединок с Исмаиловым состоялся летом того же года и завершился поражением Емельяненко.

Александр Емельяненко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

19 января 2023 года охрана не пустила спортсмена в московский торговый центр «Кунцево Плаза». Емельяненко, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попал на видео.

6 апреля 2023 года из-за поведения Емельяненко в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали самолет. Спортсмен был пьян и справил нужду в здании аэропорта. Впоследствии полицейские уладили вопрос с Емельяненко, сфотографировались с ним и пустили его на рейс.

Что известно о Федоре Емельяненко

В феврале 2023 года старший из братьев Емельяненко окончательно завершил карьеру в MMA. В возрасте 46 лет в своем последнем поединке он проиграл молодому Райану Бейдеру, но от этого карьера Последнего Императора не стала менее фантастической. В общей сложности Емельяненко одержал 40 побед при семи поражениях.

Федор — отец пятерых детей. В 2013 году он вернулся к первой жене Оксане, с которой был вместе с 1999 по 2006 год.

Отношения с братом Александром остаются напряженными. Конфликт, начавшийся из-за публичных обвинений и скандалов, продолжается более 10 лет. Федор называет поведение брата «опасным для общества», а Александр критикует его за высокомерие. Имя Федора упоминается в контексте воспитания новых чемпионов — например, он курирует турниры для юниоров в Белгородской области. В 2023 году вышел документальный фильм о его жизни, где Федор рассказал о философии боя, семье и вере. В 2024-м Емельяненко-старший был включен в Зал славы международной ассоциации ММА.

Читайте также:

«Они нам руку не жмут!» Футбольный турнир между РФ и Украиной: что известно

Смолова отправят в тюрьму? Как накажут футболиста за драку в кафе

«Пропустили от слабейшего!» Россия против Иордании и Катара: что это было