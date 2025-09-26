Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 11:07

Младшего Емельяненко отпустили из тюрьмы

«112»: Иван Емельяненко вышел из колонии в Белгородской области

Иван Емельяненко Иван Емельяненко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Младший из известных бойцов смешанного стиля братьев Емельяненко Иван освободился из колонии в Белгородской области, передает Telegram-канал «112». Спортсмен отметил, что все время пребывания в местах лишения свободы он поддерживал отношения со всеми своими родными и близкими.

Авторы напомнили, что Емельяненко был задержан весной прошлого года после того, как заступился за женщину. Он сломал лицевые кости агрессивному мужчине. Суд учел, что Емельяненко полностью признал вину, компенсировал ущерб потерпевшему в размере 50 тысяч рублей и принес извинения. Его приговорили к 1,5 года колонии, однако он вышел условно-досрочно.

Ранее сообщалось, что Иван Емельяненко может возобновить бойцовскую карьеру после досрочного выхода из места лишения свободы. Уточнялось, что это может случиться в скором времени.

До этого бывший боец Bellator Диллон Дэнис предложил организовать бой между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым в Белом доме. Он также выразил готовность участвовать в турнире вместе с Исламом Махачевым, заявив о стопроцентной уверенности в возвращении Макгрегора в клетку.

Россия
колонии
Иван Емельяненко
УДО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовалась из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
В истории о сгоревшей в квартире россиянке всплыли мошенники
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас — получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео
Власти Германии хотят пойти на неожиданный шаг из-за беспилотников
Отчим облил падчерицу кипятком за отказ помыть посуду
Итальянская паста карбонара – блюдо, которое влюбляет с первой вилки
Итальянские макароны с чесноком и оливковым маслом — готовлю за 15 минут
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.