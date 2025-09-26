Младшего Емельяненко отпустили из тюрьмы

Младший из известных бойцов смешанного стиля братьев Емельяненко Иван освободился из колонии в Белгородской области, передает Telegram-канал «112». Спортсмен отметил, что все время пребывания в местах лишения свободы он поддерживал отношения со всеми своими родными и близкими.

Авторы напомнили, что Емельяненко был задержан весной прошлого года после того, как заступился за женщину. Он сломал лицевые кости агрессивному мужчине. Суд учел, что Емельяненко полностью признал вину, компенсировал ущерб потерпевшему в размере 50 тысяч рублей и принес извинения. Его приговорили к 1,5 года колонии, однако он вышел условно-досрочно.

Ранее сообщалось, что Иван Емельяненко может возобновить бойцовскую карьеру после досрочного выхода из места лишения свободы. Уточнялось, что это может случиться в скором времени.

