Емельяненко захотел вернуться в спорт после выхода из колонии

Иван Емельяненко Иван Емельяненко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Боец смешанного стиля (ММА) Иван Емельяненко, младший из знаменитых братьев, может возобновить бойцовскую карьеру после досрочного выхода из места лишения свободы, сообщает ТАСС. Уточняется, что это может случиться в скором времени.

Иван хотел бы возобновить спортивную карьеру, — заявил собеседник агентства.

Иван Емельяненко в конце прошлого года получил полтора года лишения свободы за уличную драку. Конфликт произошел 5 августа 2024 года, боец сломал лицевые кости мужчине. Суд учел, что Емельяненко полностью признал вину, компенсировал ущерб потерпевшему в размере 50 тысяч рублей и принес извинения.

Потерпевший также просил не лишать спортсмена свободы. Позже стало известно, что Иван Емельяненко подал заявление об условно-досрочном освобождении. Промоутер Владимир Хрюнов отметил, что Емельяненко сначала должен возобновить тренировки и наладить обычную жизнь. Говорить о потенциальных поединках можно будет лишь после этого.

Ранее бывший боец Bellator Диллон Дэнис предложил организовать бой между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым в Белом доме. Он также выразил готовность участвовать в турнире вместе с Исламом Махачевым, заявив о стопроцентной уверенности в возвращении Макгрегора в клетку.

