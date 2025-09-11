Емельяненко захотел вернуться в спорт после выхода из колонии

Боец смешанного стиля (ММА) Иван Емельяненко, младший из знаменитых братьев, может возобновить бойцовскую карьеру после досрочного выхода из места лишения свободы, сообщает ТАСС. Уточняется, что это может случиться в скором времени.

Иван хотел бы возобновить спортивную карьеру, — заявил собеседник агентства.

Иван Емельяненко в конце прошлого года получил полтора года лишения свободы за уличную драку. Конфликт произошел 5 августа 2024 года, боец сломал лицевые кости мужчине. Суд учел, что Емельяненко полностью признал вину, компенсировал ущерб потерпевшему в размере 50 тысяч рублей и принес извинения.

Потерпевший также просил не лишать спортсмена свободы. Позже стало известно, что Иван Емельяненко подал заявление об условно-досрочном освобождении. Промоутер Владимир Хрюнов отметил, что Емельяненко сначала должен возобновить тренировки и наладить обычную жизнь. Говорить о потенциальных поединках можно будет лишь после этого.

