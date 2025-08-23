Осужденный за драку боец MMA хочет выйти из колонии досрочно

Осужденный на полтора года колонии младший брат известных бойцов MMA Федора и Александра Емельяненко Иван подал заявление об условно-досрочном освобождении. Ходатайство будет рассмотрено Алексеевским районным судом Белгородской области 10 сентября, пишет «Коммерсант».
Емельяненко был осужден по части 1 статьи 111 УК РФ за нанесение тяжких телесных повреждений жителю Старого Оскола. В настоящее время спортсмен отбывает наказание в исправительной колонии № 4.
В основу уголовного дела против Ивана Емельяненко легли обстоятельства его конфликта с жителем Старого Оскола в мае 2024 года. За несколько месяцев до него спортсмен узнал от знакомых, что этот человек распространял про него оскорбительную информацию, — указано в сообщении.
Суд учел, что Емельяненко полностью признал вину, компенсировал ущерб потерпевшему в размере 50 тысяч рублей и принес извинения. Потерпевший также просил не лишать спортсмена свободы.
К настоящему моменту Емельяненко отбыл более половины назначенного срока, включая время содержания под стражей до вынесения приговора. Решение по ходатайству об УДО будет принято с учетом поведения осужденного в колонии и других предусмотренных законом факторов.
