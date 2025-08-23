Осужденный за драку боец MMA хочет выйти из колонии досрочно Осужденный за драку белгородский боец MMA Емельяненко просит об УДО

Осужденный на полтора года колонии младший брат известных бойцов MMA Федора и Александра Емельяненко Иван подал заявление об условно-досрочном освобождении. Ходатайство будет рассмотрено Алексеевским районным судом Белгородской области 10 сентября, пишет «Коммерсант».

Емельяненко был осужден по части 1 статьи 111 УК РФ за нанесение тяжких телесных повреждений жителю Старого Оскола. В настоящее время спортсмен отбывает наказание в исправительной колонии № 4.

В основу уголовного дела против Ивана Емельяненко легли обстоятельства его конфликта с жителем Старого Оскола в мае 2024 года. За несколько месяцев до него спортсмен узнал от знакомых, что этот человек распространял про него оскорбительную информацию, — указано в сообщении.

Суд учел, что Емельяненко полностью признал вину, компенсировал ущерб потерпевшему в размере 50 тысяч рублей и принес извинения. Потерпевший также просил не лишать спортсмена свободы.

К настоящему моменту Емельяненко отбыл более половины назначенного срока, включая время содержания под стражей до вынесения приговора. Решение по ходатайству об УДО будет принято с учетом поведения осужденного в колонии и других предусмотренных законом факторов.

