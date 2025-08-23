Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 07:57

Осужденный за драку боец MMA хочет выйти из колонии досрочно

Осужденный за драку белгородский боец MMA Емельяненко просит об УДО

Иван Емельяненко Иван Емельяненко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осужденный на полтора года колонии младший брат известных бойцов MMA Федора и Александра Емельяненко Иван подал заявление об условно-досрочном освобождении. Ходатайство будет рассмотрено Алексеевским районным судом Белгородской области 10 сентября, пишет «Коммерсант».

Емельяненко был осужден по части 1 статьи 111 УК РФ за нанесение тяжких телесных повреждений жителю Старого Оскола. В настоящее время спортсмен отбывает наказание в исправительной колонии № 4.

В основу уголовного дела против Ивана Емельяненко легли обстоятельства его конфликта с жителем Старого Оскола в мае 2024 года. За несколько месяцев до него спортсмен узнал от знакомых, что этот человек распространял про него оскорбительную информацию, — указано в сообщении.

Суд учел, что Емельяненко полностью признал вину, компенсировал ущерб потерпевшему в размере 50 тысяч рублей и принес извинения. Потерпевший также просил не лишать спортсмена свободы.

К настоящему моменту Емельяненко отбыл более половины назначенного срока, включая время содержания под стражей до вынесения приговора. Решение по ходатайству об УДО будет принято с учетом поведения осужденного в колонии и других предусмотренных законом факторов.

Ранее сообщалось, что провалившая гендерный тест алжирская трансгендерная спортсменка (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) Иман Хелиф завершила карьеру после скандальной победы на Олимпийских играх в Париже. Магнитно-резонансная томография таза показала отсутствие матки, наличие яичек в брюшной полости, а также микропениса, напоминающего увеличенный клитор.

Иван Емельяненко
бойцы
УДО
осужденные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, почему наемник из Польши променял ВСУ на ВС России
Сальдо предвидел опасный подвох в отказе Украины от НАТО
Составлен список российских городов с самым коротким названием
Вяленые томаты с соевым соусом и нори
Раскрыта новая информация о призах для победителя «Интервидения»
США хотят «слить» своим энергетикам 20 тонн плутония из боеголовок
Чиновник-взяточник из Росприроднадзора пошел на сделку со следствием
Генерал объяснил, почему ВВС Украины до сих пор боеспособны
Дети-спортсмены оказались в водной ловушке
Алаудинов провел аналогию между украинскими войсками и фашистами
Фестиваль «Спасская башня — 2025»: яркие кадры с Красной площади
Стало известно об отходе элитных бригад с Харьковского направления
В МИД назвали число россиян, которые до сих пор остаются в секторе Газа
Помощница Эпштейна впервые высказалась о Трампе на допросе
Россия и Венесуэла сблизились через экран на «Ночи кино»
В США посмотрели российское кино, посвященное 80-летию Великой Победы
На Украине разбился пилот истребителя МиГ-29
Застрявшая в горах Киргизии российская альпинистка не дождалась спасения
Ликвидация спецназа ВСУ, прорыв в ДНР: новости СВО к утру 23 августа
Осужденный за драку боец MMA хочет выйти из колонии досрочно
Дальше
Самое популярное
Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!
Общество

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!

Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные
Общество

Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.