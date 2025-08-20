Авария на комбинате «Маяк»: скрытая катастрофа СССР

Челябинская область. В зоне атомного следа, образовавшегося после аварии на химкомбинате ‭«Маяк» в 1957 году. Бывшее село Метлино

Кыштымская авария 29 сентября 1957 года на химкомбинате «Маяк» (закрытый город Челябинск-40, ныне Озерск) остается одной из самых масштабных радиационных катастроф в истории человечества. По международной шкале INES ей присвоен 6-й уровень из семи возможных, что ставит ее в один ряд с Фукусимой и уступает лишь Чернобылю. Долгие десятилетия завеса секретности скрывала кыштымскую аварию от мира, а ее последствия продолжают влиять на экологию и здоровье жителей Южного Урала.

Причины аварии: ошибки и последствия

Комбинат, основанный в 1948 году для производства оружейного плутония, изначально работал с колоссальными объемами радиоактивных отходов (РАО). Высокоактивные отходы хранились в подземных емкостях-«банках» из нержавеющей стали, помещенных в бетонные каньоны с системами охлаждения. К 1957 году эти системы устарели: датчики температуры и уровня воды вышли из строя из-за коррозии, а ремонт в условиях высокого радиационного фона был практически невозможен.

В марте — апреле 1957 года в одну из емкостей в плановом порядке залили 256 кубометров жидких РАО — смеси нитратов и ацетатов натрия с изотопами стронция-90, цезия-137, церия-144. Но (по некоторым данным) к сентябрю система охлаждения на этой банке полностью отказала. Раствор начал испаряться, а на его поверхности стала образовываться сухая взрывоопасная корка, толщина которой с каждым днем становилась все больше.

29 сентября в 16:22 температура сухого остатка достигла 330–350°C. Произошел тепловой взрыв мощностью 70–100 тонн в тротиловом эквиваленте. Бетонная плита весом 160 тонн, закрывавшая банку, была отброшена на 25 метров, а емкость разрушена.

Радиоактивное облако: как пострадали люди

Взрыв выбросил в атмосферу около 20 млн кюри радионуклидов. 90% осели на территории комбината, но остальные 2 млн кюри образовали смертоносное облако. Его потащил на северо-восток юго-западный ветер со скоростью 10 м/с. За 10–11 часов сформировался Восточно-Уральский радиоактивный след (ВУРС) длиной 300–350 км и шириной до 50 км. Он накрыл части Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, где проживало на тот момент порядка 270 000 человек.

Эвакуация началась с опозданием на 7–14 дней. За это время тысячи людей получили высокие дозы облучения. Всего было отселено 23–27 населенных пунктов (10–12 тыс. человек). Дома, скот и имущество уничтожали: строения сжигали, животных валили, все остатки закапывали в землю.

Первыми к эпицентру бросили пожарных и военных, затем заключенных близлежащей колонии и гражданских. Защитные средства почти отсутствовали: вместо противогазов часто использовали респираторы, не способные задержать радиоактивную пыль. Нормы радиационной безопасности (не более 2 рентген за смену) систематически нарушались. По разным оценкам, за 1957–1960 годы 30–90 тыс. человек получили опасные дозы облучения. 63 военнослужащих с дозами 10–50 рентген попали под пожизненное наблюдение, 12 — были госпитализированы.

Отдаленные последствия включали лучевую болезнь, рак, генетические нарушения. Особенно пострадали жители деревень вдоль реки Течи, куда еще до аварии периодически сбрасывали РАО. Стронций-90, накапливаясь в костях, и цезий-137, замещающий калий в мышцах, стали причиной хронических заболеваний.

Кыштымская авария оставалась государственной тайной 32 года. Челябинск-40 отсутствовал на картах, поэтому катастрофу назвали кыштымской — по ближайшему известному населенному пункту. Через неделю после взрыва в газете «Челябинский рабочий» был опубликован материал, призванный ответить на возникающие у населения вопросы о странных световых явлениях, которые наблюдались в ночном небе над Южным Уралом. Свечение радиоактивного облака в газете было преподнесено как «необычное северное сияние». Одновременно местным врачам было вынесено предписание не связывать болезни пациентов с радиацией. Ликвидаторы давали подписки о неразглашении.

Правда начала раскрываться лишь в 1976 году, когда диссидент Жорес Медведев опубликовал на Западе статью о катастрофе. Официально СССР признал ее только в 1989 году — после Чернобыля, на сессии Верховного Совета.

Уроки «Маяка» и современная радиационная безопасность

Кыштымская авария стала горьким уроком, изменившим подходы к радиационной защите.

1. Создание заповедных зон. В 1959 году на наиболее загрязненной части ВУРС (700 кв. км) организовали санитарно-защитную зону, а в 1968 году — Восточно-Уральский государственный заповедник. Сегодня это уникальный атомный заповедник, где природа восстанавливается без вмешательства человека. Уровень радиации остается высоким (вернется к норме через 100 лет), но здесь процветают популяции лосей, кабанов, бобров, лебедей и орланов. Мутаций у флоры и фауны не зафиксировано.

2. Рекультивация земель. К 2020-м годам 90% загрязненной территории возвращено в сельхозоборот. Для этого применяли глубокую вспашку (чтобы закопать радионуклиды), переход с молочного на мясное животноводство и жесткий контроль продукции.

3. Консервация опасных объектов. Озеро Карачай, куда десятилетиями сливали среднеактивные отходы (150 млн кюри), стало самым радиоактивным водоемом планеты. Его засыпали бетонными блоками и грунтом. Работы завершились в 2015 году.

Авария ускорила развитие систем многоуровневого контроля за РАО, защищенных хранилищ для отходов, социальных программ для пострадавших (закон «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации...» принят в 1998 году).

