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28 июля 2025 в 16:01

Всего два ингредиента, и вкуснятина за 12 минут готова: конвертики с сыром

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Конвертики из лаваша с сыром — это хрустящая золотистая корочка снаружи и нежная тягучая сырная начинка внутри. Вам понадобится всего два ингредиента и 12 минут, и вкуснятина будет готова!

Для приготовления вам понадобится: 2 листа тонкого лаваша, 200 г твердого сыра. Разрежьте лаваш на квадраты 15 × 15 см. На каждый квадрат положите столовую ложку тертого сыра, заверните конвертиком, при желании смажьте взбитым яйцом и посыпьте специями. Выложите на противень с пергаментом и запекайте 10–12 минут при 200 °C до румяной корочки.

Лаваш при запекании становится хрустящим, а расплавленный сыр дарит кремовую текстуру и насыщенный молочный вкус. Подавайте горячими с соусом на выбор — сметанным, томатным или чесночным. Эта простая закуска покорит всех!

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лаваш
сыры
рецепты
перекусы
Дарья Иванова
Д. Иванова
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