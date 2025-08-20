Стало известно о тяжелых боях на южных подступах к Константиновке Кимаковский: российская армия начала бои на южных подступах к Константиновке

Вооруженные силы России начали бои на южных подступах к Константиновке, заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. По его словам, которые приводит ТАСС, противник несет существенные потери на соответствующем участке фронта. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Наши войска благодаря умелым действиям наших разведчиков, артиллеристов и операторов БПЛА начали бои на южных подступах к Константиновке, — отметил Кимаковский.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы России зашли в населенный пункт Соболевка Харьковской области, малыми маневренными группами обойдя укрепленный район ВСУ. По его словам, часть подразделений украинских солдат пыталась сбежать, но их остановили и вернули в южную часть села. Скорее всего, ВСУ привлекут дополнительные силы и средства и в ближайшее время осуществят контратаку в этом районе, объяснил Марочко. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого источник в российских силовых структурах заявил о бегстве командиров 61-й механизированной бригады украинской армии со своих позиций в Сумской области. Это формирование ВСУ так и не восстановило боеспособность даже после пополнения дополнительными ротами.