Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 10:55

Стало известно о тяжелых боях на южных подступах к Константиновке

Кимаковский: российская армия начала бои на южных подступах к Константиновке

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вооруженные силы России начали бои на южных подступах к Константиновке, заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. По его словам, которые приводит ТАСС, противник несет существенные потери на соответствующем участке фронта. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Наши войска благодаря умелым действиям наших разведчиков, артиллеристов и операторов БПЛА начали бои на южных подступах к Константиновке, — отметил Кимаковский.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы России зашли в населенный пункт Соболевка Харьковской области, малыми маневренными группами обойдя укрепленный район ВСУ. По его словам, часть подразделений украинских солдат пыталась сбежать, но их остановили и вернули в южную часть села. Скорее всего, ВСУ привлекут дополнительные силы и средства и в ближайшее время осуществят контратаку в этом районе, объяснил Марочко. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого источник в российских силовых структурах заявил о бегстве командиров 61-й механизированной бригады украинской армии со своих позиций в Сумской области. Это формирование ВСУ так и не восстановило боеспособность даже после пополнения дополнительными ротами.

ВСУ
СВО
армия РФ
бои
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФСБ выяснила у задержанных под Брянском диверсантов подробности работы
Стала известна опасность газированной воды для детей
В России может появиться специальный мессенджер для детей
Командир украинской ДРГ назвал виновного в подрыве автомоста под Брянском
На Белгородчину напала «Баба-Яга»: как ВСУ атакуют Россию 20 августа
В России резко вырастут цены на техосмотр
Невыносимая вонь с птицефабрики «терроризирует» россиян уже третий год
Экономист раскрыл схему мошенничества с «серыми» сим-картами
Стало известно, как будет происходить изъятие земли по новым правилам
Россиянка получила 15 лет за снимки мест российских средств ПВО
«Не стоит принимать за истину»: Маск осудил WSJ за новость о его партии
Экс-замглавы российского региона задержали при попытке уехать из страны
Захарова обрушилась на «позорников» с Банковой, прикрывающихся украинцами
В Ozon отреагировали на сообщения о логистическом коллапсе
Правительство утвердило план борьбы с киберпреступниками
Назван неожиданный участник «Интервидения-2025»
С осени вступят в силу новые трудовые нормы для подростков
Названо побочное действие модного в соцсетях кофейного напитка
Стало известно, на какую сумму Китай закупил газ у России с начала года
Защита Гуцул подаст жалобу на приговор
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.