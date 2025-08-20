Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025

Врачи одним донорским органом спасли жизни сразу двум россиянам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иркутские врачи спасли жизни двум пациентам с помощью одного донорского органа, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. Хирурги провели сложную операцию 58-летней женщине с циррозом печени и 15-летнему подростку с нарушением оттока желчи.

Операция прошла успешно. Пациенты чувствуют себя хорошо, — сказано в сообщении ведомства.

Хирурги провели уникальную сплит-трансплантацию печени. Суть операции заключается в разделении донорской печени на две части: меньшую пересадили подростку, а большую — взрослой пациентке.

Ранее сообщалось, что московские врачи спасли 86-летнего отца главкома ВСУ Александра Сырского. У мужчины выявили заболевание головного мозга, осложненное после COVID-19, из-за чего в июне его госпитализировали в столичную клинику. Сейчас он передвигается в инвалидной коляске, а домой во Владимир его планируют выписать через несколько дней.

В Уфе до этого врачи извлекли из пищевода мужчины зубную щетку. Пациент случайно проглотил предмет во время чистки зубов, процедуру по удалению провели эндоскописты под наркозом. По словам медиков, операция была осложнена тем, что щетка по цвету напоминала окружающие ткани.

