Россиянина арестовали в Москве по делу о госизмене

Мещанский районный суд столицы арестовал россиянина по фамилии Парамонов в рамках уголовного дела о государственной измене, следует из судебной картотеки. Фигурант пока не обжаловал меру пресечения.

В суд ходатайство об избрании меры пресечения поступило в понедельник, 18 августа, и было удовлетворено в тот же день. Решение суда вступит в силу в пятницу, 22 августа.

Ранее жителя города Узловой Тульской области приговорили к 18 годам колонии строгого режима за передачу Украине данных о расположении ЗРПК «Панцирь». Мужчина также передал координаты топливно-энергетического объекта, которые могли быть использованы для диверсий.

До этого жительницу Крыма Алину Грек приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о госизмене и подготовке к теракту. Фигурантка планировала за деньги уничтожить железнодорожный релейный шкаф в Симферопольском районе республики по заданию сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины.

Кроме того, сотрудники ФСБ задержали жителя Сватовского района ЛНР, который передавал данные о дислокации российских военных украинским спецслужбам. Мужчина признался, что работал на Киев с начала специальной военной операции в 2022 году.